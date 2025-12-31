قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الكرة يعلن عن أبرز شروط القيد في الدوري المصري
أحمد موسى: الدولة توفر الأمن والاستقرار واحتفالات رأس السنة مستمرة
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 45 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
فن وثقافة

من بطولة إيمان العاصي.. تعرف على موعد طرح مسلسل قسمة العدل

مسلسل قسمة العدل
مسلسل قسمة العدل
تقى الجيزاوي

كشفت منصة watch it عن موعد عرض احدث اعمالها المنتظرة مسلسل “قسمة العدل”، والذى من المقرر أن يبدأ من يوم ١٨ يناير المقبل .


 مسلسل قسمة العدل

وكان طرح التطبيق الإعلان التشويقي لمسلسل إيمان العاصي الجديد "قسمة العدل"، المنتظر عرضه قريبًا بالشراكة مع شركة المتحدة.

والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد.

ويعرض الإعلان التشويقي لقطات أولية لمريم، التي تتولى رعاية إخوتها بعد وفاة والدتهم. وتتفجر الخلافات بين الأشقاء وتبدأ حرب بينهم عندما يقرر والدهم تقسيم الميراث.

وتدور أحداث المسلسل حول النزاع المحتدم بين ثلاثة أشقاء على ثروة وأملاك والدهم الذي لا يزال على قيد الحياة. وتتصاعد أطماع الأخوة، بينما تقف أختهم في وجههم.، ويبقى السؤال معلقاً: من سيكسب هذا الصراع العائلي؟

أبطال مسلسل قسمة العدل 

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم: خالد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة، خالد أنور، عابد عناني، ألفت إمام، إيناس كامل، دعاء حكم، كريم العميري، علاء قوقة و دنيا ماهر. ومن المقرر عرض العمل في شهر يناير المقبل.

منصة WATCH IT مسلسل “قسمة العدل إيمان العاصي أمين جمال أحمد خالد

