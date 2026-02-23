قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

توجو: نمو الناتج المحلي بنسبة 6,3% في الربع الثالث من عام 2025

توجو
أ ش أ

أكد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموجرافية في لومي، أن النشاط الاقتصادي في توجو ظل قويا في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعا بقطاعي الصناعة والخدمات حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6,3% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، بعد زيادة قدرها 7,1% في الربع الثاني.

وذكرت وكالة /ايكوفين/ المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الإفريقية أن الاقتصاد التوجولي يواصل إظهار زخم قوي حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1840,6 مليار فرنك أفريقي (3,3 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ 1729,2 مليار فرنك أفريقي في العام السابق. وخلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام، بلغ إجمالي الناتج المحلي 4,876,1 مليار فرنك أفريقي، في مقابل 4,586,1 مليار فرنك أفريقي خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وسجل القطاع الثانوي زيادة بنسبة 9,1% في إجمالي القيمة المضافة. ونما قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,6%، وقطاع البناء بنسبة 22,9%. وسجلت قطاعات التصنيع زيادات ملحوظة بواقع 43% في قطاع المنسوجات والملابس، و56,5% في قطاع مواد البناء.

ونما القطاع الأولي بنسبة 4%، مدعوما بشكل خاص بالأنشطة الزراعية والحيوانية والحرجية (4,7%). أما القطاع الثالث، فقد سجل نموا بنسبة 4,9%، بفضل قطاعات المعلومات والاتصالات (15,3%)، والنقل والتخزين (18,6%)، والخدمات الصحية والاجتماعية (31,2%).

وتؤكد المؤشرات الرائدة هذا الاتجاه..ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنحو 11% خلال الأشهر ال10 الأولى من عام 2025. كما يتوقع أن ترتفع مؤشرات حجم المبيعات بنسبة 19,1% في قطاع التجزئة، و14,8% في قطاع البناء، و5,9% في قطاع الخدمات غير المالية.

ووفقا لفريق لمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموجرافية ستستخدم نتائج الربع الرابع، المتوقعة خلال الأسابيع القادمة، لتحديد الناتج المحلي الإجمالي السنوي الأولي لعام 2025.

