كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء خامس ليالي رمضان في المساجد الكبرى
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

غرفة الصناعات المعدنية: استقرار متوقع لأسعار الحديد في 2026

ولاء عبد الكريم

أكد هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الحديد المصرية يدخل عام 2026 في ظل معطيات أكثر استقرارًا مقارنة بالأعوام الماضية، مدعومًا بتوقعات إيجابية بشأن أسعار الخام عالميًا، مع استمرار مراقبة تطورات الطاقة وسعر الصرف باعتبارهما من أهم محددات التكلفة.

وأوضح عبدالله أن التقديرات الدولية تشير إلى تداول خام الحديد عالميًا بمتوسط يتراوح بين 95.96 و102 دولار للطن خلال عام 2026، وهو نطاق سعري يعزز فرص استقرار السوق المحلية، شريطة ثبات تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن هذا المستوى السعري للخام يمنح المصانع رؤية أوضح في ما يتعلق بخطط الإنتاج والتسعير، ويحد من التقلبات الحادة التي شهدها السوق خلال فترات سابقة.

وأشار عبد الله إلى أن العامل الحاسم في تحديد الاتجاه الفعلي للأسعار محليًا لن يقتصر على سعر الخام فقط، بل يمتد ليشمل التكاليف التشغيلية، وعلى رأسها أسعار الطاقة العالمية، خاصة النفط، إضافة إلى تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأكد أن أي ارتفاعات في تلك العناصر قد تنعكس في صورة زيادات طفيفة ومدروسة في السعر النهائي للمنتج، بينما يظل السيناريو المرجح هو التحرك في نطاقات سعرية محدودة دون قفزات مفاجئة.

وفيما يتعلق بالعرض والطلب، لفت عضو غرفة الصناعات المعدنية إلى أن الطلب المحلي سيظل مرتبطًا بشكل مباشر بوتيرة تنفيذ المشروعات القومية وحجم النشاط في قطاع البناء والتشييد، وهو ما يجعل السوق أكثر ارتباطًا بالمستجدات الاستثمارية والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مضيفًا أن المؤشرات الحالية لا تعكس وجود طلب استثنائي أو طفرة مفاجئة خلال النصف الأول من العام، ما يدعم سيناريو الاستقرار النسبي.

وأكد عبدالله أن الشركات العاملة في القطاع باتت أكثر قدرة على إدارة المخاطر من خلال تنويع مصادر التوريد، وتحسين كفاءة التشغيل، وضبط المخزون، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار وتحقيق هوامش ربحية عادلة. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين المنتجين والجهات المعنية لضمان توفير احتياجات السوق المحلي دون حدوث اختناقات أو ضغوط سعرية غير مبررة.

وأضاف أن عام 2026 مرشح لأن يكون عامًا للتوازن والانضباط في سوق الحديد، في ظل معادلة تقوم على استقرار نسبي في الخام العالمي، وضبط التكاليف التشغيلية، وطلب محلي يتماشى مع إيقاع النمو الاقتصادي دون مبالغة أو تراجع حاد.

سوق الحديد المصرية الصناعات المعدنية الصناعات المصرية أسعار خام الحديد

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سند

حصيلة اليوم الثاني لـ سند مواطن تتجاوز 300 مليون جنيه في ساعاته الأولى

إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة

القومي لذوي الإعاقة: تعاون مع مؤسسات الدولة لتعزيز الدمج والتمكين

لقاء اليوم

وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية | صور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

