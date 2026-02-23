قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البلطي بـ100 جنيه.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الإثنين

أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
أمل مجدى

نجحت مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، واستقرت أسعار السمك اليوم الإثنين 23-2-2026 في مصر وجاءت الأسعار كالتالي..

أسعار السمك البلطى


سجلت أسعار السمك البلطى بين 80 و100 جنيه بحسب المنطقة ، وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسى بين 100 و170 جنيها للمستهلك.

أسعار سمك البورى


وتراوحت أسعار سمك البورى حول 175 و250 جنيها،  وسجل سعر كيلو الدنيس بين 350 و475 جنيها، ووصل سعر كيلو القاروص بين 170 و270 جنيهًا.

أسعار الجملة للأسماك

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 59 و64 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو السمك البورى بين 100 و240 جنيه، ووصلت سعر كيلو الكابوريا ما بين  50 و180 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 100 و700 جنيه.

كما سجل كيلو الدنيس حول 275 و425 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 100 و240 جنيها، وسجلت أسعار كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» ما بين 25 و400 جنيه، ووصل سعر كيلو المكرونة السويسى حول 75 و145 جنيها.

أسعار الجمبرى فى مصر اليوم


تراوحت أسعار كيلو الجمبري بين 250 و1000 جنيه.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر


سجلت كيلو المكرونة المجمدة بين 30 و60 جنيهًا.

الأسماك الجمبري أسعار الأسماك أسعار البلطى سعر كيلو البلطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

الفنان ماجد الكدواني

ماجد الكدواني: الملل والاعتيادية سبب التحولات عند بعض الأزواج

صورة أرشيفية

خبير أثري: تعامد الشمس على أبو سمبل إعجاز فلكي وهندسي.. فيديو

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: نراقب التحركات الأمريكية عن قرب

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد