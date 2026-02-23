البلطي بـ100 جنيه.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الإثنين

نجحت مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، واستقرت أسعار السمك اليوم الإثنين 23-2-2026 في مصر وجاءت الأسعار كالتالي..

أسعار السمك البلطى



سجلت أسعار السمك البلطى بين 80 و100 جنيه بحسب المنطقة ، وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسى بين 100 و170 جنيها للمستهلك.

أسعار سمك البورى



وتراوحت أسعار سمك البورى حول 175 و250 جنيها، وسجل سعر كيلو الدنيس بين 350 و475 جنيها، ووصل سعر كيلو القاروص بين 170 و270 جنيهًا.

أسعار الجملة للأسماك

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 59 و64 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو السمك البورى بين 100 و240 جنيه، ووصلت سعر كيلو الكابوريا ما بين 50 و180 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 100 و700 جنيه.

كما سجل كيلو الدنيس حول 275 و425 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 100 و240 جنيها، وسجلت أسعار كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» ما بين 25 و400 جنيه، ووصل سعر كيلو المكرونة السويسى حول 75 و145 جنيها.

أسعار الجمبرى فى مصر اليوم



تراوحت أسعار كيلو الجمبري بين 250 و1000 جنيه.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر



سجلت كيلو المكرونة المجمدة بين 30 و60 جنيهًا.