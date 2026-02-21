قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
محافظات

حملات تفتيشية بمحلات الجزارة والأسماك وتنفيذ أعمال تطهير مكثفة لأسواق الطيور بأسوان

محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية الطب البيطرى بتنظيم الحملات التفتيشية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن بنطاق المحافظة ، وخاصة فى ظل قدوم شهر رمضان المعظم .

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر مع مديريات التموين والصحة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية وذلك لضمان التأكد من جودة اللحوم والدواجن والأسماك المطروحة للمواطنين ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والبيطرية ، بالإضافة إلى رصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى تجاوزات تعرض صحة المستهلك للخطر ولضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.

حملات بيطرية 

من جانبه أكد الدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطرى بأنه بناءاً على تعليمات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فقد واصلت الأجهزة المختصة بالمديرية من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بإشراف من الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية .

تنظيم الحملات المكبرة ضمن خطط تشديد الرقابة والمرور وتكثيف الحملات على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحلات الأسماك والفسيخ والملوحة داخل مختلف المراكز والمدن .

وأشار جمعه مكى إلى أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال تطهير مكثفة وشاملة لأسواق الطيور بمركزى كوم أمبو وإدفو للحد من إنتشار الأمراض الوبائية ، وحماية المربين وصغار التجار، وكذا الأمن الغذائى والصحة العامة وذلك تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية فى بناء منظومة صحية وآمنة ومستدامة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

