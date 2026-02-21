حملات تفتيشية بمحلات الجزارة والأسماك وتنفيذ أعمال تطهير مكثفة لأسواق الطيور بأسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية الطب البيطرى بتنظيم الحملات التفتيشية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن بنطاق المحافظة ، وخاصة فى ظل قدوم شهر رمضان المعظم .

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر مع مديريات التموين والصحة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية وذلك لضمان التأكد من جودة اللحوم والدواجن والأسماك المطروحة للمواطنين ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والبيطرية ، بالإضافة إلى رصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى تجاوزات تعرض صحة المستهلك للخطر ولضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.

حملات بيطرية

من جانبه أكد الدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطرى بأنه بناءاً على تعليمات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فقد واصلت الأجهزة المختصة بالمديرية من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بإشراف من الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية .

تنظيم الحملات المكبرة ضمن خطط تشديد الرقابة والمرور وتكثيف الحملات على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحلات الأسماك والفسيخ والملوحة داخل مختلف المراكز والمدن .

وأشار جمعه مكى إلى أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال تطهير مكثفة وشاملة لأسواق الطيور بمركزى كوم أمبو وإدفو للحد من إنتشار الأمراض الوبائية ، وحماية المربين وصغار التجار، وكذا الأمن الغذائى والصحة العامة وذلك تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية فى بناء منظومة صحية وآمنة ومستدامة.