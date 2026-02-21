قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعرف على أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

استقرت أسعار الأسماك الطازجة والبحرية داخل أسواق الوادي الجديد اليوم السبت 21 فبراير 2026، وسط تنوع في المعروض وزيادة ملحوظة في الكميات المطروحة، ما أسهم في تنشيط حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني بأسعار مناسبة.

وخلال جولة ميدانية بعدد من المنافذ، أكد تجار أن السوق يشهد توازنًا واضحًا بين العرض والطلب، دون تسجيل زيادات جديدة، في ظل استمرار تدفق الأسماك من المزارع المحلية وبعض المحافظات الأخرى.

وسجل البلطي المحلي 110 جنيهات للكيلوجرام، فيما بلغ سعر المبروك 100 جنيه، وتراوح سعر البياض بين 90 و100 جنيهات للكيلوجرام، كما سجل البوري 160 جنيهًا، بينما تراوح سعر سمك المكرونة بين 150 و165 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجمبري ما بين 330 و350 جنيهًا للكيلوجرام، وفقًا للحجم والجودة.

ورغم الطبيعة الصحراوية للمحافظة وغياب المسطحات المائية الكبيرة، شهد قطاع الاستزراع السمكي طفرة ملحوظة خلال السنوات الماضية، اعتمادًا على مياه الآبار الجوفية ومفيضات السيول، ما أتاح إنشاء مزارع إنتاجية ساعدت في تقليل فجوة العرض.

ويُعد مفيض باريس أحد أبرز النماذج الناجحة في هذا المجال، حيث أسهم في إنتاج كميات كبيرة من أسماك البلطي وطرحها بأسعار تنافسية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على استقرار الأسواق المحلية، كما توسعت المحافظة في دعم إقامة مزارع صغيرة بالقرى، مع تقديم الإرشاد الفني والرعاية البيطرية للمربين.

وتواصل مديريات التموين والطب البيطري تكثيف حملاتها الرقابية للتأكد من جودة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، والتصدي لأي ممارسات احتكارية، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل من المحافظات الساحلية.

ويعكس استقرار الأسعار اليوم نجاح جهود المحافظة في تنويع مصادر الإنتاج الغذائي، حيث أصبح الاستزراع السمكي ركيزة مهمة ضمن خطتها لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات طازجة تلبي احتياجات المواطنين اليومية، مع الحفاظ على توازن السوق المحلي واستدامة المعروض.

وساهم توسع مشروعات الاستزراع السمكي في الوادي الجديد خلال السنوات الأخيرة في توفير كميات كبيرة من الأسماك الطازجة، رغم الطبيعة الصحراوية للمحافظة، ويعتمد القطاع على مياه الآبار الجوفية ومفيضات السيول، ما ساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسماك

