قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا
مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
وزير الخارجية: زيارتي للسودان بتعليمات مباشرة من الرئيس السيسي لتأكيد تضامننا مع الأشقاء
إحنا شعب واحد في بلدين.. وزير الخارجية: الخرطوم عمق استراتيجي للقاهرة والعكس صحيح
وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أغلى تطبيق في العالم؟.. تقارير تكشف كلفة خيالية لتشغيل Sora من OpenAI

Sora
Sora
شيماء عبد المنعم

كشفت مجلة “فوربس” في تقرير جديد أن شركة OpenAI تنفق ما يقدر بنحو 15 مليون دولار يوميا، أي ما يعادل 5.4 مليارات دولار سنويا، لتشغيل تطبيقها الجديد لتوليد مقاطع الفيديو Sora المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن هذه التكاليف التشغيلية الضخمة تمثل أكثر من ربع الإيرادات السنوية المتكررة المتوقعة للشركة، والتي تقدر بـ 20 مليار دولار، وذلك في وقت يقال إن الشركة تكبدت خسائر تجاوزت 12 مليار دولار خلال الربع الأخير.

سام ألتمان يوضح: لا نطلب دعما حكوميا

في خضم الجدل حول هذه الأرقام، نشر الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان تغريدة عبر منصة “إكس” في 6 نوفمبر 2025 قال فيها:

“نحن لا نملك، ولا نرغب في الحصول على أي ضمانات حكومية لمراكز بياناتنا. نؤمن بأن الحكومات لا يجب أن تختار من يربح ومن يخسر، ولا أن يستخدم دافعو الضرائب أموالهم لإنقاذ شركات تتخذ قرارات تجارية سيئة”.

تطبيق توليد مقاطع الفيديو Sora المعتمد على الذكاء الاصطناعي

تكلفة الفيديو الواحد وديناميكية التطبيق

بحسب “فوربس”، تستند تقديرات التكاليف إلى تحليلات خبراء وبيانات استخدام التطبيق، إذ أطلقت OpenAI تطبيق Sora على نظام iOS في سبتمبر الماضي، وحقق أكثر من 4.5 ملايين عملية تحميل حتى نهاية أكتوبر.

ويقدر الخبير ديباك ماثيفانان من شركة “كانتور فيتزجيرالد” أن إنتاج مقطع فيديو مدته 10 ثوان عبر Sora يكلف الشركة نحو 1.30 دولار، وهو رقم وصفه المحلل AJ Kourabi من شركة SemiAnalysis بأنه “منطقي”.

نمو الاستخدام يضغط على التكاليف

استندت “فوربس” في حساباتها إلى سيناريو يفترض أن 25% من مستخدمي Sora ينشرون 10 مقاطع فيديو يوميا، ما يعني إنتاج 11.3 مليون فيديو يوميا، وهو ما يفسر حجم الإنفاق الهائل.

وقد أكد رئيس قسم Sora في الشركة، بيل بيبلز، هذه الضغوط المالية، إذ صرح في 30 أكتوبر قائلا: “الوضع الاقتصادي الحالي للتطبيق غير قابل للاستمرار إطلاقا”.

استراتيجية “احرق المال أولا” لجذب المستخدمين

يرى محللون أن ما تفعله OpenAI يشبه الاستراتيجية الكلاسيكية لشركات الإنترنت الكبرى: تكبد خسائر ضخمة في البداية مقابل جذب المستخدمين والاستحواذ على السوق.


كما تتيح إتاحة Sora مجانا للشركة جمع كم هائل من البيانات التي تستخدم لاحقا لتحسين نماذجها التدريبية، إذ يقدم المستخدمون نصوصا (prompts) تغذي خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وأشار الخبراء إلى أن هذه التكاليف ستنخفض تدريجيا خلال العام المقبل، إذ توقع ماثيفانان أن تكلفة توليد الفيديوهات قد تنخفض بمقدار خمسة أضعاف بحلول عام 2026.

يبدو أن Sora، رغم كونه أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي إبهارا من حيث القدرات الإبداعية، أصبح أيضا أحد أكثرها كلفة، وبينما تراهن OpenAI على المستقبل لتقليل التكاليف وتحقيق عوائد من السوق، لا تزال تواجه تحدي الموازنة بين الابتكار والاستدامة المالية.

OpenAI Sora تكلفة توليد الفيديوهات أغلى تطبيق في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تقرب قواتها من فنزويلا

طبول الحرب تقرع.. الولايات المتحدة تقرب قواتها من فنزويلا وكاراكاس تعلن تعبئة عسكرية شاملة

أرشيفية

واشنطن: سنستخدم كل الوسائل لتعطيل برامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

وزير خارجية تركيا

وزير خارجية تركيا: مصر أكبر شريك تجاري في إفريقيا.. ونستهدف 15 مليار دولار تبادلًا تجاريًا

بالصور

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح في افتتاح مهرجان القاهرة

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر

تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو

صور تجمع بين هيدى كرم وزوج مى عز الدين والجمهور يتساءل عن علاقتهما

صور تجمع بين هيدى كرم وزوج مى عز الدين والجمهور يتسأل عن علاقتهم
صور تجمع بين هيدى كرم وزوج مى عز الدين والجمهور يتسأل عن علاقتهم
صور تجمع بين هيدى كرم وزوج مى عز الدين والجمهور يتسأل عن علاقتهم

فيديو

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

جانب من الفعالية

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: قَصة شعر الموليت جدلية عابثة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

المزيد