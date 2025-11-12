أغلى تطبيق في العالم؟.. تقارير تكشف كلفة خيالية لتشغيل Sora من OpenAI

كشفت مجلة “فوربس” في تقرير جديد أن شركة OpenAI تنفق ما يقدر بنحو 15 مليون دولار يوميا، أي ما يعادل 5.4 مليارات دولار سنويا، لتشغيل تطبيقها الجديد لتوليد مقاطع الفيديو Sora المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن هذه التكاليف التشغيلية الضخمة تمثل أكثر من ربع الإيرادات السنوية المتكررة المتوقعة للشركة، والتي تقدر بـ 20 مليار دولار، وذلك في وقت يقال إن الشركة تكبدت خسائر تجاوزت 12 مليار دولار خلال الربع الأخير.

سام ألتمان يوضح: لا نطلب دعما حكوميا

في خضم الجدل حول هذه الأرقام، نشر الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان تغريدة عبر منصة “إكس” في 6 نوفمبر 2025 قال فيها:

“نحن لا نملك، ولا نرغب في الحصول على أي ضمانات حكومية لمراكز بياناتنا. نؤمن بأن الحكومات لا يجب أن تختار من يربح ومن يخسر، ولا أن يستخدم دافعو الضرائب أموالهم لإنقاذ شركات تتخذ قرارات تجارية سيئة”.

تطبيق توليد مقاطع الفيديو Sora المعتمد على الذكاء الاصطناعي

تكلفة الفيديو الواحد وديناميكية التطبيق

بحسب “فوربس”، تستند تقديرات التكاليف إلى تحليلات خبراء وبيانات استخدام التطبيق، إذ أطلقت OpenAI تطبيق Sora على نظام iOS في سبتمبر الماضي، وحقق أكثر من 4.5 ملايين عملية تحميل حتى نهاية أكتوبر.

ويقدر الخبير ديباك ماثيفانان من شركة “كانتور فيتزجيرالد” أن إنتاج مقطع فيديو مدته 10 ثوان عبر Sora يكلف الشركة نحو 1.30 دولار، وهو رقم وصفه المحلل AJ Kourabi من شركة SemiAnalysis بأنه “منطقي”.

نمو الاستخدام يضغط على التكاليف

استندت “فوربس” في حساباتها إلى سيناريو يفترض أن 25% من مستخدمي Sora ينشرون 10 مقاطع فيديو يوميا، ما يعني إنتاج 11.3 مليون فيديو يوميا، وهو ما يفسر حجم الإنفاق الهائل.

وقد أكد رئيس قسم Sora في الشركة، بيل بيبلز، هذه الضغوط المالية، إذ صرح في 30 أكتوبر قائلا: “الوضع الاقتصادي الحالي للتطبيق غير قابل للاستمرار إطلاقا”.

استراتيجية “احرق المال أولا” لجذب المستخدمين

يرى محللون أن ما تفعله OpenAI يشبه الاستراتيجية الكلاسيكية لشركات الإنترنت الكبرى: تكبد خسائر ضخمة في البداية مقابل جذب المستخدمين والاستحواذ على السوق.



كما تتيح إتاحة Sora مجانا للشركة جمع كم هائل من البيانات التي تستخدم لاحقا لتحسين نماذجها التدريبية، إذ يقدم المستخدمون نصوصا (prompts) تغذي خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وأشار الخبراء إلى أن هذه التكاليف ستنخفض تدريجيا خلال العام المقبل، إذ توقع ماثيفانان أن تكلفة توليد الفيديوهات قد تنخفض بمقدار خمسة أضعاف بحلول عام 2026.

يبدو أن Sora، رغم كونه أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي إبهارا من حيث القدرات الإبداعية، أصبح أيضا أحد أكثرها كلفة، وبينما تراهن OpenAI على المستقبل لتقليل التكاليف وتحقيق عوائد من السوق، لا تزال تواجه تحدي الموازنة بين الابتكار والاستدامة المالية.