قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟
بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة من OpenAI.. حظر جديد يضرب "شات جي بي تي"| ما القصة؟

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

ردت OpenAI بقوة على التقارير المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي ادعت أن التحديثات الأخيرة في سياسة الاستخدام قد تفرض حظرا على “شات جي بي تي” ChatGPT في تقديم الاستشارات القانونية والطبية. 

وأكدت OpenAI أنه لم يحدث أي تغيير في الوظائف الأساسية لـ "شات جي تي" أو في الإرشادات المتعلقة بتقديم النصائح الحساسة.

OpenAI تنفي التقارير المتداولة حول حظر تقديم الاستشارات القانونية والطبية عبر ChatGPT

وقال كاران سينجال، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة في OpenAI، في تغريدة عبر تويتر: “هذا غير صحيح، رغم التكهنات، لا يوجد أي تغيير جديد في شروطنا، سلوك النموذج كما هو دون تغيير، لم يكن ChatGPT يوما بديلا عن النصائح المهنية، لكنه سيظل مصدرا مهما لمساعدة الناس في فهم المعلومات القانونية والصحية”.

وكانت تعليقات سينجال ردا مباشرا على منشور تم حذفه لاحقا من منصة المراهنات "كالشي"، التي أعلنت زيفا: “عاجل: ChatGPT لن يقدم بعد الآن نصائح صحية أو قانونية”.

ChatGPT

ما تعنيه التغييرات في سياسة ChatGPT؟

أكد سينجال أن تضمين لغة حول النصائح القانونية والطبية في الشروط الجديدة لـ ChatGPT ليس إضافة جديدة لقيود الاستخدام، التحديث الذي تم طرحه في 29 أكتوبر يتضمن قسما يحظر استخدام ChatGPT لتقديم “نصائح مخصصة تتطلب ترخيصا، مثل النصائح القانونية أو الطبية، دون المشاركة المناسبة من محترف مرخص”.

وأوضحت OpenAI أن هذا الموقف يعكس سياسة الشركة السابقة، التي حذرت المستخدمين من الأنشطة التي قد "تؤثر بشكل كبير على سلامة ورفاهية أو حقوق الآخرين"، حيث تم تحديد تقديم “النصائح القانونية أو الصحية أو المالية المخصصة دون مراجعة من متخصص مؤهل والإفصاح عن استخدام المساعدة الذكية الاصطناعية وحدودها المحتملة”.

OpenAI سياسة واحدة دون تغييرات جديدة

شمل التحديث الأخير في السياسة دمج ثلاث وثائق سياسة منفصلة كانت تستخدمها OpenAI سابقا، سياسة عالمية، سياسة خاصة بـ ChatGPT، وسياسة استخدام API، في قائمة واحدة موحدة من القواعد عبر جميع منتجات وخدمات OpenAI. 

وبالتالي، كانت الشركة تمتلك سابقا ثلاث سياسات منفصلة، بما في ذلك "سياسة عالمية" وأخرى خاصة بـ ChatGPT واستخدام API، ولكن مع التحديث الأخير أصبحت هناك سياسة موحدة عبر جميع المنصات.

وأشارت السجل التغييرات لـ OpenAI إلى أن هذا التحديث كان يهدف إلى “عكس مجموعة من السياسات الموحدة عبر جميع منتجات وخدمات OpenAI”، ورغم هذا التوحيد، فإن القيود الفعلية بشأن النصائح المهنية ظلت كما هي، مما يتناقض تماما مع الشائعات التي تحدثت عن فرض حظر أكثر صرامة.

OpenAI حظر شات جي بي تي تغيير سياسة ChatGPT الاستشارات القانونية والطبية الشروط الجديدة لـ ChatGPT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

ترشيحاتنا

جانب من القاء

الشرع يلتقي برئيس البنك الدولي على هامش كوب 30 في البرازيل

الكعبة المشرفة

السعودية: "من مكة إلى العالم" مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ يستعرض الحلول التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

بوتين

بوتين: لا ينبغي أن تصبح الرياضة رهينة للصراعات السياسية

بالصور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات لفتت الأنظار لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زلزال واشنطن السياسي.. هل تغيّر الانتخابات وجه النظام العالمي؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد