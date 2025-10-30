قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهنة مُتعبة جدًا.. نجوى فؤاد: الرقص المصري أصله فرعوني.. وتعلمته كأني بذاكر من كتاب|فيديو
نبيل فهمي: بنود اتفاق شرم الشيخ بدأت بوقف إطلاق النار وانتهت بتحقيق الحق الفلسطيني
وداعا ChatGPT.. واتساب يطرد روبوتات الذكاء الاصطناعي من منصته
إصابة قوية تربك باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ الأوروبية
أستاذ أثار مصرية: المتحف المصري الكبير مساحته 5 أضعاف المتحف البريطاني.. وضعفين متحف اللوفر
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
احترس .. هذه الأطعمة تسبّب حب الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا ChatGPT.. واتساب يطرد روبوتات الذكاء الاصطناعي من منصته

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت شركة ميتا Meta، المالكة لتطبيق واتساب عن تغييرات جديدة في سياساتها الخاصة بحسابات WhatsApp Business، تقضي بحظر استخدام روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي؛ عندما تكون هي الوظيفة الأساسية للتطبيق.

ميتا تحظر روبوتات الذكاء الاصطناعي على واتساب

وفقا للنص الرسمي للسياسة الجديدة، فإن ميتا تحظر تماما على مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي، بما في ذلك النماذج اللغوية الضخمة والمنصات التوليدية ومساعدي الذكاء الاصطناعي العام، استخدام حلول واتساب بزنس بشكل مباشر أو غير مباشر، عندما تكون وظيفة الذكاء الاصطناعي هي الخدمة الرئيسية المقدمة للمستخدمين.

وبعبارة أوضح، هذا يعني أن أدوات مثل ChatGPT وPerplexity وغيرها لن يسمح لها بالعمل على واتساب، فيما سيبقى المساعد الذكي الوحيد المتاح على التطبيق هو Meta AI، المساعد الرسمي الذي تطوره الشركة نفسها.

ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في 16 يناير 2026، إلا أن مصادر تقنية ترجح أن تقوم شركات مثل OpenAI بسحب خدماتها من واتساب قبل هذا الموعد؛ لتجنب أي تعارض قانوني أو تقني مع ميتا.

لماذا هذا القرار؟

بحسب تصريحات ميتا لموقع “TechCrunch”، فإن روبوتات مثل ChatGPT تسببت في زيادة الضغط على أنظمة واتساب؛ بسبب حجم الرسائل الكبير الذي تولده، ما تطلب نوعا مختلفا من الدعم الفني الذي لم تكن الشركة جاهزة لتوفيره.


ويرى مراقبون أن السبب الحقيقي ربما يعود إلى رغبة ميتا في تعزيز انتشار مساعدها الذكي "Meta AI"، الذي أدمج في واتساب منذ وقت سابق من العام الجاري، ولا يمكن للمستخدمين تعطيله أو حذفه.

ماذا سيتغير للمستخدمين؟

ابتداء من يناير 2026؛ ستظل الشركات قادرة على استخدام روبوتات الدردشة المبنية على الذكاء الاصطناعي لدعم العملاء أو خدمة الزبائن فقط، لكن لن يسمح بوجود مساعد ذكاء اصطناعي متكامل داخل واتساب، ومن يخالف هذه السياسات؛ قد يتعرض لحظر حسابه التجاري.

يذكر أن أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم استخدموا ChatGPT عبر واتساب خلال الأشهر الماضية، في تجربة اعتبرت ناجحة، إلا أن نهاية هذه الشراكة باتت حتمية.

وسيتعين على المستخدمون الذين يرغبون في مواصلة استخدام ChatGPT، الانتقال إلى تطبيق ChatGPT الرسمي على متجر Google Play أو عبر المتصفح الإلكتروني، حيث تتوفر مزايا أوسع مثل رفع الملفات واستخدام الأوامر الصوتية.
 

كما يمكن- للراغبين- تجربة Meta AI عبر شريط البحث في واتساب، وهو يعتمد على نموذج اللغة Llama 4، ويُعرف بإجاباته السريعة، رغم أنه أقل دقة في فهم السياق مقارنةً بـ ChatGPT.

وأخيرا، تنصح ميتا المستخدمين الذين لديهم سجل محادثات مع ChatGPT عبر واتساب، بأخذ نسخة احتياطية قبل 15 يناير 2026، من خلال ربط حساب واتساب بحساب ChatGPT ضمن إعدادات التطبيق.

واتساب حظر روبوتات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

ترامب

وزير الخارجية الأسبق: تصريحات ترامب للعالم لا تستند إلى أي مبدأ ثابت أو قاعدة محددة

الفنانة نجوى فؤاد

نجوى فؤاد: كنت مشغولة بالنجاح وإثبات الذات والآن أطلب حياة كريمة فقط

جمال شعبان

جمال شعبان يوجه رسالة لمرضى القلب بشأن اللبن الدسم

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد