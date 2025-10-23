احترس.. واتساب يطلق ميزة غامضة قد تنقذك من فخاخ المحتالين

أعلنت شركة “ميتا” عن تحديثات أمان جديدة لتطبيق واتساب تهدف إلى تقليل الاحتيالات عبر الإنترنت.

ومن أبرز هذه الميزات هو نظام تنبيه في الوقت الفعلي ينبه مستخدمي واتساب عندما يحاولون مشاركة شاشتهم خلال مكالمة فيديو مع جهة اتصال غير معروفة.

وقد تم تصميم هذا الإجراء لمساعدة المستخدمين على تجنب الخداع من قبل المحتالين الذين يتظاهرون في كثير من الأحيان بأنهم موظفون في البنوك أو وكلاء دعم العملاء.

تنبيه جديد لمنع احتيالات مشاركة الشاشة

يظهر التنبيه الجديد قبل بدء المستخدمين بمشاركة شاشتهم مع أرقام غير مألوفة، حيث يذكرهم بضرورة المتابعة فقط مع جهات الاتصال الموثوقة.

يأتي هذا التحديث في ظل تزايد حالات الاحتيال التي يقوم خلالها المحتالون بخداع الأشخاص للكشف عن تفاصيل خاصة مثل رموز التحقق أو بيانات الحسابات البنكية خلال مكالمات الفيديو.

وقالت “ميتا” إن الهدف من التنبيه هو جعل المستخدمين يتوقفون ويفكرون قبل مشاركة معلومات حساسة.

احتيالات مشاركة الشاشة أسلوب شائع بين المحتالين



تعد احتيالات مشاركة الشاشة من الأساليب الشائعة التي يستخدمها المحتالون الذين يتظاهرون بمساعدة المستخدمين في حل مشاكل الحسابات أو طلبات الخدمات.

وعند منحهم الوصول، يمكنهم الاطلاع على المعلومات الشخصية المعروضة على الشاشة.

ويعتقد فريق “ميتا” أن هذا التنبيه الاستباقي يمكن أن يقلل من هذه الحالات من خلال جعل المستخدمين أكثر حذرا أثناء التفاعلات عبر الفيديو.

تحديثات أمان أوسع عبر منصات ميتا

تقوم ميتا أيضا باختبار نظام للكشف عن الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي على تطبيق ماسنجر.

ويقوم النظام بمسح المحادثات مع جهات اتصال جديدة أو مشبوهة، محذرا المستخدمين إذا كانت المحادثة تبدو مشبوهة، كما يمكنه اقتراح حظر أو الإبلاغ عن الحسابات.

تعد هذه الخطوة هي جزء من جهود ميتا المستمرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في توفير الحماية الفورية على منصاتها.

كما طرحت ميتا ميزة "Passkeys" على تطبيقات واتساب وماسنجر وفيسبوك، وهي تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول بشكل آمن باستخدام التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز PIN للجهاز بدلا من كلمات المرور.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتعزيز أدوات الفحص الأمني على فيسبوك وإنستجرام، ووسعت خيارات فحص الخصوصية على واتساب.

تعزيز الحماية ضد الشبكات الاحتيالية

أوضحت “ميتا” أن شبكات الاحتيال تعمل عبر عدة مناطق جغرافية، وقد قامت مؤخرا بتعطيل حوالي 8 ملايين حساب مرتبط بالأنشطة الاحتيالية في دول مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس والإمارات والفلبين.

كما أزالت أكثر من 21000 صفحة وحساب كانت تنتحل صفة فرق خدمة العملاء.