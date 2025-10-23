قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان
سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة وأمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يبحثان جهود مصر للتوافق
تكنولوجيا وسيارات

احترس.. واتساب يطلق ميزة غامضة قد تنقذك من فخاخ المحتالين

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة “ميتا” عن تحديثات أمان جديدة لتطبيق واتساب تهدف إلى تقليل الاحتيالات عبر الإنترنت. 

ومن أبرز هذه الميزات هو نظام تنبيه في الوقت الفعلي ينبه مستخدمي واتساب عندما يحاولون مشاركة شاشتهم خلال مكالمة فيديو مع جهة اتصال غير معروفة. 

وقد تم تصميم هذا الإجراء لمساعدة المستخدمين على تجنب الخداع من قبل المحتالين الذين يتظاهرون في كثير من الأحيان بأنهم موظفون في البنوك أو وكلاء دعم العملاء.

تنبيه جديد لمنع احتيالات مشاركة الشاشة

يظهر التنبيه الجديد قبل بدء المستخدمين بمشاركة شاشتهم مع أرقام غير مألوفة، حيث يذكرهم بضرورة المتابعة فقط مع جهات الاتصال الموثوقة. 

يأتي هذا التحديث في ظل تزايد حالات الاحتيال التي يقوم خلالها المحتالون بخداع الأشخاص للكشف عن تفاصيل خاصة مثل رموز التحقق أو بيانات الحسابات البنكية خلال مكالمات الفيديو. 

وقالت “ميتا” إن الهدف من التنبيه هو جعل المستخدمين يتوقفون ويفكرون قبل مشاركة معلومات حساسة.

احتيالات مشاركة الشاشة أسلوب شائع بين المحتالين


تعد احتيالات مشاركة الشاشة من الأساليب الشائعة التي يستخدمها المحتالون الذين يتظاهرون بمساعدة المستخدمين في حل مشاكل الحسابات أو طلبات الخدمات. 

وعند منحهم الوصول، يمكنهم الاطلاع على المعلومات الشخصية المعروضة على الشاشة. 

ويعتقد فريق “ميتا” أن هذا التنبيه الاستباقي يمكن أن يقلل من هذه الحالات من خلال جعل المستخدمين أكثر حذرا أثناء التفاعلات عبر الفيديو.

تحديثات أمان أوسع عبر منصات ميتا

تقوم ميتا أيضا باختبار نظام للكشف عن الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي على تطبيق ماسنجر. 

ويقوم النظام بمسح المحادثات مع جهات اتصال جديدة أو مشبوهة، محذرا المستخدمين إذا كانت المحادثة تبدو مشبوهة، كما يمكنه اقتراح حظر أو الإبلاغ عن الحسابات. 

تعد هذه الخطوة هي جزء من جهود ميتا المستمرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في توفير الحماية الفورية على منصاتها.

كما طرحت ميتا ميزة "Passkeys" على تطبيقات واتساب وماسنجر وفيسبوك، وهي تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول بشكل آمن باستخدام التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز PIN للجهاز بدلا من كلمات المرور. 

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتعزيز أدوات الفحص الأمني على فيسبوك وإنستجرام، ووسعت خيارات فحص الخصوصية على واتساب.

تعزيز الحماية ضد الشبكات الاحتيالية

أوضحت “ميتا” أن شبكات الاحتيال تعمل عبر عدة مناطق جغرافية، وقد قامت مؤخرا بتعطيل حوالي 8 ملايين حساب مرتبط بالأنشطة الاحتيالية في دول مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس والإمارات والفلبين. 

كما أزالت أكثر من 21000 صفحة وحساب كانت تنتحل صفة فرق خدمة العملاء.

واتساب تحديثات أمان منع احتيالات مشاركة الشاشة حالات الاحتيال مشاركة معلومات حساسة احتيالات مشاركة الشاشة

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

بالصور

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

فيديو

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

