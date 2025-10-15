قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تدهش مستخدمي أندرويد بميزة سرية لـ واتساب.. كيف تستخدمها؟

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، عن ميزة جديدة خلال مؤتمرها السنوي Samsung Unpacked الذي أقيم في شهر يوليو الماضي، حيث أعلنت أن ميزة الترجمة المباشرة Live Translate ستتوفر في تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك واتساب.

تم الإعلان عن ميزة الترجمة المباشرة Live Translate لأول مرة في نوفمبر 2023، وهي ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لترجمة المكالمات الهاتفية بشكل فوري. 

وكانت الميزة متاحة في تطبيق الهاتف الخاص بشركة سامسونج، ولكن الآن أصبح من المؤكد أنها ستدعم أيضا تطبيقات أخرى تعمل على هواتف سامسونج.

كما أكدت سامسونج أن Live Translate ستتوسع لتدعم المزيد من اللغات هذا العام، وبالتحديد، ستتوافر الميزة بـ 16 لغة، على أن تصل إلى 20 لغة بحلول نهاية العام.

أضافت سامسونج أيضا أن الترجمة الحية تتم بالكامل على الجهاز نفسه، مما يعني أن بيانات المستخدم ستظل محمية ولا تشارك مع الخوادم.

كانت Live Translate أطلقت أولا على هواتف Samsung Galaxy S24، قبل أن يتم توسيعها لتشمل موديلات أخرى مثل Galaxy S22 و Galaxy S23، وكذلك Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4.

كيفية استخدام ميزة الترجمة الحية في المكالمات على هواتف سامسونج

الخطوة الأولى: قم بإجراء مكالمة أو استقبالها باستخدام تطبيق الهاتف الأصلي على هواتف سامسونج، ثم اضغط على مساعدة المكالمات Call assist.

الخطوة الثانية: اضغط على الترجمة الحية Live Translate.

الخطوة الثالثة: ستقوم Bixby باستخدام اللغة التي تم تحديدها في إعدادات جهازك لبدء الترجمة الفورية للمحادثة.

- ملاحظة: قد تختلف نتائج وجودة الترجمة في كل مرة يتم فيها استخدامها.

كيفية استخدام ميزة الترجمة الحية Live Translate في المكالمات الهاتفية على هواتف سامسونج
سامسونج واتساب Live Translate

