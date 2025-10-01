قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

صدمت عشاقها.. سامسونج تطلق جالكسي إس 26 بكاميرات مكررة

شيماء عبد المنعم

تتحضر شركة سامسونج للكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة القادمة جالكسي إس 26 مطلع العام المقبل، مع توقعات بإجراء تغييرات ملحوظة على تشكيلة الأجهزة، لكن يبدو أن هذه التغييرات لن تشمل قسم الكاميرا بشكل كبير.



تغييرات محدودة في مواصفات الكاميرا


بحسب تقارير جديدة، أنهت سامسونج العمل على مواصفات الكاميرا الخاصة بهواتف Galaxy S26 الثلاثة، ومن المتوقع أن لا تتضمن تحسينات كبيرة في العتاد مقارنة بالإصدار السابق.



ومن أبرز التغييرات المحتملة في التشكيلة، هو استبدال طراز (+) بطراز جديد يدعى Galaxy S26 Edge، بحيث تتكون السلسلة من:

- Galaxy S26 Pro كنسخة أساسية.

- Galaxy S26 Edge كخيار متوسط.

- Galaxy S26 Ultra كأقوى إصدار.



كاميرا Galaxy S26 Pro ستأتي بلا تغييرات تذكر



من المرجح أن يحتفظ Galaxy S26 Pro بنفس إعداد الكاميرا الموجود في S25، والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل،مقترنة بكاميرا بزاوية واسعة 12 ميجابكسل، وعدسة زوم بصري 3x بدقة 10 ميجابكسل.

ورغم انتشار شائعات حول إمكانية اعتماد حساس جديد للكاميرا الرئيسية، لا توجد تأكيدات حتى الآن.



Galaxy S26 Edge يحصل على ترقية محدودة



بالنسبة لطراز S26 Edge، من المتوقع أن يستمر باستخدام مستشعر الكاميرا الرئيسي بدقة 200 ميجابكسل، لكن من دون عدسة زوم مخصصة كما في طراز هذا العام. اللافت هو أن الكاميرا الواسعة قد تشهد ترقية من 12 ميجابكسل إلى 50 ميجابكسل.

قد يحافظ هاتف S26 Ultra على نفس المستشعر الأساسي ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل، كما هو الحال في الطراز السابق. إضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة زوم بصري 5x بدقة 50 ميجابكسل.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت عدسة الزوم 3x بدقة 10 ميجابكسل ستبقى كما هي، أم ستشهد تحسينا.



تركيز على الذكاء الاصطناعي بدلا من العتاد



تشير التقارير إلى أن سامسونج تميل بشكل أكبر نحو تحسين تجربة التصوير عبر المعالجة البرمجية والذكاء الاصطناعي، بدلا من إدخال تحسينات كبيرة على مكونات الكاميرا نفسها، وهو ما قد يثير استياء بعض عشاق التقنية الذين كانوا يأملون في قفزات ملموسة في الأداء البصري.

سامسونج جالكسي إس 26 كاميرا Galaxy S26

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء

التمثيل التجاري: شركة إماراتية تستهدف استثمار مليار دولار في مصر بمجال إدارة محطات الحاويات

معرض تراثنا

باسل رحمي: نعمل على أن يكون معرض تراثنا ملتقى إقليميا ودوليا

أسعار الحديد عالميا ومحليا

الذهب يسجّل أعلى مستوياته التاريخية مع الإغلاق الحكومي الأمريكي

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

