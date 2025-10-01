صدمت عشاقها.. سامسونج تطلق جالكسي إس 26 بكاميرات مكررة

تتحضر شركة سامسونج للكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة القادمة جالكسي إس 26 مطلع العام المقبل، مع توقعات بإجراء تغييرات ملحوظة على تشكيلة الأجهزة، لكن يبدو أن هذه التغييرات لن تشمل قسم الكاميرا بشكل كبير.





تغييرات محدودة في مواصفات الكاميرا



بحسب تقارير جديدة، أنهت سامسونج العمل على مواصفات الكاميرا الخاصة بهواتف Galaxy S26 الثلاثة، ومن المتوقع أن لا تتضمن تحسينات كبيرة في العتاد مقارنة بالإصدار السابق.





ومن أبرز التغييرات المحتملة في التشكيلة، هو استبدال طراز (+) بطراز جديد يدعى Galaxy S26 Edge، بحيث تتكون السلسلة من:



- Galaxy S26 Pro كنسخة أساسية.



- Galaxy S26 Edge كخيار متوسط.



- Galaxy S26 Ultra كأقوى إصدار.





كاميرا Galaxy S26 Pro ستأتي بلا تغييرات تذكر





من المرجح أن يحتفظ Galaxy S26 Pro بنفس إعداد الكاميرا الموجود في S25، والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل،مقترنة بكاميرا بزاوية واسعة 12 ميجابكسل، وعدسة زوم بصري 3x بدقة 10 ميجابكسل.



ورغم انتشار شائعات حول إمكانية اعتماد حساس جديد للكاميرا الرئيسية، لا توجد تأكيدات حتى الآن.





Galaxy S26 Edge يحصل على ترقية محدودة





بالنسبة لطراز S26 Edge، من المتوقع أن يستمر باستخدام مستشعر الكاميرا الرئيسي بدقة 200 ميجابكسل، لكن من دون عدسة زوم مخصصة كما في طراز هذا العام. اللافت هو أن الكاميرا الواسعة قد تشهد ترقية من 12 ميجابكسل إلى 50 ميجابكسل.



قد يحافظ هاتف S26 Ultra على نفس المستشعر الأساسي ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل، كما هو الحال في الطراز السابق. إضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة زوم بصري 5x بدقة 50 ميجابكسل.



ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت عدسة الزوم 3x بدقة 10 ميجابكسل ستبقى كما هي، أم ستشهد تحسينا.





تركيز على الذكاء الاصطناعي بدلا من العتاد





تشير التقارير إلى أن سامسونج تميل بشكل أكبر نحو تحسين تجربة التصوير عبر المعالجة البرمجية والذكاء الاصطناعي، بدلا من إدخال تحسينات كبيرة على مكونات الكاميرا نفسها، وهو ما قد يثير استياء بعض عشاق التقنية الذين كانوا يأملون في قفزات ملموسة في الأداء البصري.