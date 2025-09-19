One UI 8 قادم للجميع.. هل جهازك من سامسونج سيحصل على التحديث؟

تعتبر هواتف سامسونج الذكية وأجهزتها اللوحية الأكثر شعبية في عالم الأندرويد، حيث تهيمن على السوق ليس فقط عبر سلسلة Galaxy S25، بل أيضا عبر الطرازات الأرخص والأكثر شيوعا، كما أنها تتفوق في سوق الهواتف القابلة للطي مع خط Galaxy Z.
مع توفر أندرويد 16 على أجهزة جوجل Pixel الحديثة، لا ينبغي أن يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يبدأ One UI 8 في الوصول إلى جميع هواتف سامسونج وأجهزتها اللوحية المتوافقة.
الهواتف التي ستتلقى تحديث One UI 8
هناك طريقتان لمعرفة الأجهزة التي ستحصل على التحديث إلى One UI 8:
- وعد التحديث من الشركة عند إطلاق الجهاز: وفقا للقوانين الأوروبية، يتعين على الشركات توفير التحديثات لمدة لا تقل عن 5 سنوات وقد تكون أطول لبعض الأجهزة، ومن المحتمل أن يكون الأمر نفسه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
- الأجهزة التي تم السماح لها بالمشاركة في النسخة التجريبية: هناك العديد من الأجهزة التي تم السماح لها بالمشاركة في النسخة التجريبية من One UI 8، مما يعني أنها ستحصل على التحديث النهائي عند إطلاقه.
بدأت عملية التحديث لجهاز S25 في كوريا الجنوبية في 15 سبتمبر، لكن قد يستغرق الأمر وقتا أطول للوصول إلى الأجهزة الأقدم.
الهواتف المتوقعة للحصول على التحديث
Galaxy S25 FE
Galaxy S25 Edge
Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra
Galaxy S24 FE
Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra
Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
Galaxy S21 FE
Galaxy A17
Galaxy A16
Galaxy A15
Galaxy A25
Galaxy A26
Galaxy A24
Galaxy A36
Galaxy A56
Galaxy A35
Galaxy A55
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A73
Galaxy A33
Galaxy A34
Galaxy M54
Galaxy M35
Galaxy A07
Galaxy A06
Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Flip 7
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
الأجهزة اللوحية التي ستتلقى التحديث One UI 8
سيكون One UI 8 هو آخر تحديث رئيسي لسلسلة Galaxy Tab S11، ولكن الأجهزة الأحدث ستتلقى إصدارات مستقبلية أيضا، إليك القائمة الكاملة:
Galaxy Tab S11, S11+, S11 Ultra
Galaxy Tab S10+, S10 Ultra
Galaxy Tab S10 FE, S10 FE+
Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra
Galaxy Tab S9 FE, S9 FE
Galaxy Tab A9, A9+
Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra