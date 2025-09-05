قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامسونج تكشف عن سلسلة Galaxy Tab S11 بتصميم أنحف من آيباد

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق سلسلة Galaxy Tab S11، التي تضم جهازين لوحيين رائدين بتصميم فائق النحافة وشاشات كبيرة نابضة بالألوان، مدعومين بأحدث معالجات “ميدياتك” وتقنيات Galaxy AI، ليكونا من أقوى الأجهزة اللوحية في تاريخ الشركة.

مواصفات Galaxy Tab S11 Ultra

يأتي جهاز Galaxy Tab S11 Ultra بتصميم أنحف من آيباد، حيث تبلغ سماكته 5.1 ملم فقط ووزنه نحو 695 جراما، ويتميز بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 14.6 بوصة بدقة 2960×1848 بكسل وسطوع يصل إلى 1600 شمعة، مع حواف لا تتجاوز 5.2 ملم ودعم معدل تحديث 120 هرتز.

في الداخل، يعمل تابلت سامسونج Galaxy Tab S11 Ultra، بمعالج Dimensity 9400+ الأقوى من ميدياتك، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية حتى 1 تيرابايت، بالإضافة إلى دعم التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD. 

وزودته سامسونج ببطارية ضخمة بسعة 11600 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 45 وات.

كما يوفر تجربة إنتاجية عالية مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Drawing Assist وWriting Assist، إلى جانب ميزات معروفة مثل Circle to Search، وإمكانية تشغيل وضع Samsung DeX لتحويل الجهاز إلى تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي.

يأتي الجهاز بكاميرتين خلفيتين الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل مصحوبة بعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، مع دعم لتقنية Bluetooth 5.4، وشبكة WiFi 7.

مواصفات Galaxy Tab S11 

أما النسخة الأساسية Galaxy Tab S11 فتحتفظ بنفس معالج Dimensity 9400+ وواجهة One UI 8 المبنية على Android 16، مع كل أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، لكنها تأتي بشاشة أصغر قياس 11 بوصة بدقة 2560×1600 بكسل وسطوع 1600 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز.

الجهاز مصنوع من إطار Armor Aluminum مع مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، لكنه أكثر سماكة عند 5.5 ملم، ويعمل ببطارية أصغر سعة 8400 ملي أمبير مع دعم WiFi 6E فقط.

وعلى مستوى الكاميرات، يفتقر هذا الإصدار للعدسة الواسعة، لكنه يحتفظ بالقلم الذكي الجديد S Pen، مكبرات صوت رباعية، ومنفذ microSD.

أسعار سلسلة سامسونج Galaxy Tab S11

أعلنت سامسونج عن الجهازين بلونين الفضي والرمادي، مع إتاحة الحجز المسبق في بعض الأسواق مثل الهند، وتبدأ الأسعار كالتالي:

سعر Galaxy Tab S11 Ultra

- 1339 يورو لنسخة (WiFi) بسعة 12 + 256 جيجابايت 

- 1459 يورو لنسخة (WiFi) بسعة 12 + 512 جيجابايت 

- 1759 يورو لنسخة (WiFi) بسعة 16 + 1 تيرابايت

- 1489 يورو لنسخة (5G + WiFi) بسعة 12 + 256 جيجابايت 

- 1609 يورو لنسخة (5G + WiFi) بسعة 12 + 512 جيجابايت 

- 1909 يورو لنسخة (5G + WiFi) بسعة 16 + 1 تيرابايت

سعر Galaxy Tab S11

- 899 يورو لنسخة (WiFi) بسعة 12 + 128 جيجابايت 

- 959 يورو لنسخة (WiFi) بسعة 12 + 256 جيجابايت 

- 1079 يورو لنسخة (WiFi) بسعة 16 + 512 جيجابايت 

- 1049 يورو لنسخة (5G + WiFi) بسعة 12 + 128 جيجابايت 

- 1109 يورو لنسخة (5G + WiFi) بسعة 12 + 256 جيجابايت 

- 1229 يورو لنسخة (5G + WiFi) بسعة 16 + 512 جيجابايت

