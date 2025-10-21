أزمة مستحقات محمود بنتايك مستمرة.. ووكيله يوضح حقيقة الانتقال للأهلي

أكد يوسف مسعد، وكيل أعمال المدافع المغربي محمود بنتايك، أن اللاعب لم يدخل في أي مفاوضات مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، نافياً ما تردد حول اقترابه من الرحيل عن نادي الزمالك.

وأوضح مسعد، في تصريحات تليفزيونية، أن موكله لا يزال على ذمة نادي الزمالك ويحترم تعاقده الكامل مع الفريق، إلى جانب احترامه لجماهير القلعة البيضاء، مشدداً على أن اللاعب لا يُفكر في الانتقال إلى أي نادٍ آخر طالما عقده ما زال ساريًا.

وقال وكيل بنتايك إن اللاعب يتعامل باحترافية عالية، لكنه يطالب فقط بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة وفقًا لبنود العقد المبرم مع الزمالك، مضيفًا أن النادي صرف مؤخرًا جزءًا بسيطًا من راتب اللاعب، لكن الجزء الأكبر من المستحقات لم يُدفع حتى الآن.

وختم مسعد تصريحاته بالقول إن إدارة الزمالك لم تتواصل معهم مؤخرًا لحل أزمة المستحقات، مطالبًا باحترام العقد وتقدير التزامات النادي تجاه اللاعب.