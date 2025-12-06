قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السويد تلغي مساعدات تنموية لـ 5 دول تدريجيا وتحولها لدعم أوكرانيا

الحكومة السويدية
الحكومة السويدية
ولاء عبد الكريم

أعلنت الحكومة السويدية الجمعة  5 ديسمبر الإلغاء التدريجي للمساعدات التنموية لخمس دول خلال السنوات المقبلة وستستخدم الأموال لزيادة الدعم لأوكرانيا.

وقال وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية بنيامين دوسا إن بلاده تعتزم إلغاء المساعدات إلى زيمبابوي وتنزانيا وموزامبيق وليبيريا وبوليفيا بشكل تدريجي.

وأضاف "أوكرانيا هي أهم أولويات السياسة الخارجية وسياسة المساعدات السويدية، ولذلك ستزيد الحكومة من المساعدات لأوكرانيا إلى 10 مليارات كرونة سويدية على الأقل (1.06 مليار دولار) في عام 2026".

وتابع "لا توجد آلة سرية لطباعة الأوراق النقدية لأغراض المساعدات ويجب أن تأتي الأموال من مكان ما".

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء سيوفر أكثر من ملياري كرونة (212.6 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين يمكن تحويلها إلى أوكرانيا، لاستخدامها في مشاريع مثل إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في البلاد، وفق ما نقلته رويترز عن بيان حكومة السويد.

وقلصت السويد بالفعل المساعدات لأكثر من 10 دول منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في عام 2022، من بينها بوركينا فاسو ومالي.

وتعد السويد مانحاً رئيسياً للمساعدات التنموية والإنسانية، بميزانية بلغت 56 مليار كرونة سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقالت الحكومة إنها ستخفض ذلك إلى 53 مليار كرونة سنوياً بين عامي 2026 و2028، وإنها تعيد ترتيب أولويات الإنفاق مع استخدام بعض الأموال لدفع التكاليف المتعلقة بالهجرة وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم.

