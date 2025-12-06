اَسر ياسين يطرح البوستر الرسمي لفيلم إن غاب القط

طرح الفنان اَسر ياسين البوستر الرسمى لفيلمه الجديد «إن غاب القط » المقرر طرحه بدور العرض السينمائية المصرية يوم 31 ديسمبر الجارى ثم بعدها ينطلق عرضه فى جميع الدول العربية.

وكتب اَسر ياسين، تعليقا على البوستر الذى نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى: «أول فيلم توكسيك فى الوطن العربى، إن غاب القط قريبا بجميع دور العرض».

فيلم «إن غاب القط» بطولة آسر ياسين، واللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من ألفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، فى أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة.