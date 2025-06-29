آسر ياسين: استحالة كنت أتخيل في يوم من الأيام إني هبقى ممثل

قال الفنان أسر ياسين، إن دخل المجال الفني وعلم فيه ولم يكن يتوقع العمل في الفن، مضيفا أن استحالة كنت أتخيل في يوم من الأيام إني هبقى ممثل.



وكشفت والدة الفنان أسر ياسين، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن كان يحذرني من ان أنادية باسم “أسورة” ولكنني كانت أصر على نداءه وسط الكواليس بهذا الاسم مما جعل الكل يناديه به، كما أنه تعرض لموقف محرج بسبب شاب لديه مشاكل في النطق وعندما عرضت زوجته على والدتها زواجهما، قالت لها: “بس ده بيتهته في الكلام”.

فيما طرحت قناة dmc البرومو الترويجي للحلقة المقبلة من برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ويحل فيه الفنان آسر ياسين ضيفًا برفقة والدته منى الدغيدي.

ويتحدث آسر ياسين خلال الحلقة عن بداياته الفنية وكواليس أحدث أعماله الدرامية «قلبي ومفتاحه»، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، قائلًا: «استحالة كنت أتخيل في يوم من الأيام إني هبقى ممثل». كما كشفت والدته أن أحب الأدوار إلى قلبها من أعمال ابنها هو دوره في فيلم «شماريخ».

ومن المقرر عرض الحلقة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة