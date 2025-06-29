فاروق فلوكس: محدش بيعرض عليا أعمال.. والجيل الجديد له وضعه

عبر الفنان القدير فاروق فلوكس، عن حزنه لغيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن السبب الأساسي وراء هذا الغياب هو عدم تلقيه عروضًا للمشاركة في أعمال فنية جديدة.

وقال الفنان القدير فاروق فلوكس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة "صدى البلد 2": "محدش بيعرض عليا أعمال فنية، وده سبب غيابي عن الظهور".

وأضاف الفنان القدير فاروق فلوكس، أن : "يبدو إن كبار السن من الفنانين مبقوش مطلوبين، لأن الجيل الجديد له وضعه، وبقينا إحنا الجيل القديم كأننا للاستراحة فقط".



