فيلم الإثارة والتشويق.. آسر ياسين يروج لـ فيلمه الجديد "إن غاب القط"

روّج الفنان آسر ياسين، لفيلمه الجديد “إن غاب القط” عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، بعد طرح البرومو الرسمي للفيلم.

وكتب آسر ياسين: "فيلم الإثارة والتشويق والأكشن والرومانسية والدراما والكوميديا وحط فوق كل دول بقي علاقة توكسيك! ... شوف هيطلع معاك إيه؟! إن غاب القُط ... قريبا بجميع دور العرض!".

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “إن غاب القط” من بطولة النجوم أسر ياسين وأسماء جلال البوستر الرسمي للفيلم ، والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم إن غاب القط، التريلر التشويقي الثاني للعمل، الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي قريبا، من بطولة النجمين آسر ياسين وأسماء جلال، وظهر من خلال الإعلان أن آسر ياسينيعمل طبيبا بيطريا، ويتبرأ من أفعال شقيقه.

أبطال فيلم إن غاب القط

الفيلم من بطولة آسر ياسين، ويضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم: أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرين، من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

وتدور أحداث الفيلم حول لوحة شهيرة، تؤدي سرقتها من أحد المتاحف إلى صراع غير متوقّع بين أفراد العصابة وموظفي المتحف، وفي خضم ذلك، تنشأ علاقة حب غير مألوفة.