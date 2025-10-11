أنا راحل توكسيك.. آسر ياسين يثير الجدل بسبب التريلر التشويقي لـ إن غاب القط

كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم ان غاب القط بطولة الفنان آسر ياسين، التريللر التشويقي الأول للعمل، والذي من المقرر أن يتم طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

https://www.instagram.com/reel/DPomfr9CM6T/?igsh=dWo2MzJydXJnbjRh

وشاركت الشركة، التريللر التشويقي عبر صفحتها الرسمية على «انستجرام»، وظهر الفنان آسر ياسين خلال البرومو وهو يركض هاربا من شئ عاريًا في محطة مترو الأوبرا، ويردد «أنا راجل توكسيك» ، ليثير الجدل بين متابعيه.

ابطال فيلم إن غاب القط

يشارك في بطولة فيلم ان غاب القط عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرين، من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

يذكر أن الفيلم كان قد بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، وتوقف التصوير لفترة بسبب الموسم الرمضاني، وتم استئناف تصويره خلال شهر مايو، وكشف صناع الفيلم عن أول صورة من مشاهد العمل، الذي تم تصوير آخر مشاهده في تركيا، وظهر في الصورة الثنائي آسر وأسماء في مشهد رومانسي على شاطئ البحر.