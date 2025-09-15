آسر ياسين يتعاون مع دينا الشربيني في "أشهد يا ليل"

يستعد الفنان آسر ياسين لتصوير عمل درامي جديد، يعرض خلال شهر رمضان القادم، ومن المقرر ان يتعاون فيه لاول مرة مع الفنانة دينا الشربيني.

والعمل من المقرر ان يحمل أسم" أشهد ياليل" بشكل مؤقت، وسيتولى اخراجة خالد الحلفاوي.

وكشف آسر ياسين في تصريحات تليفزيونية : أول تعاون بيني وبين دينا الشربيني، هي ممثلة هايلة وبقينا أصدقاء مؤخرًا وبقالنا فترة بنقول نشتغل مع بعض، والحمد لله اتوفقنا أننا نشتغل مع بعض المسلسل ده.

مسلسل قلبي ومفتاحه

وكان آخر أعمال آسر ياسين هو، مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.