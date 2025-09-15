تأكيدا لعدم الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يحتفل بعيد ميلادها

نشر أحمد عبد العزيز، زوج الفنانة ياسمين رئيس، عبر صفحته علي موقع إنستجرام، صورة برفقة زوجته لتهنئتها بعيد ميلادها.

وقال أحمد عبد العزيز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: كل سنة وانتي طيبة ملكتي.

من ناحية آخري تواصل ياسمين رئيس حاليًا، تصوير دورها ضمن احداث فيلم" الست لما" .

فيلم "الست لما" يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، باسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو أيمن وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.

في سياق متصل، طرح فيلم “ماما وبابا” لياسمين رئيس منذ أيام وحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، وهو من بطولة محمد عبد الرحمن توتا، وئام مجدي، محمد المحمدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة رحمة فلاح وتأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعي.