قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تأكيدا لعدم الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يحتفل بعيد ميلادها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
أحمد البهى

نشر أحمد عبد العزيز، زوج الفنانة ياسمين رئيس، عبر صفحته علي موقع إنستجرام، صورة برفقة زوجته لتهنئتها بعيد ميلادها. 

وقال أحمد عبد العزيز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: كل سنة وانتي طيبة ملكتي. 

من ناحية آخري تواصل ياسمين رئيس حاليًا، تصوير دورها ضمن احداث فيلم" الست لما" . 

فيلم "الست لما" يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، باسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو أيمن وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.

في سياق متصل، طرح فيلم “ماما وبابا” لياسمين رئيس منذ أيام وحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، وهو من بطولة محمد عبد الرحمن توتا، وئام مجدي، محمد المحمدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة رحمة فلاح وتأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعي.

أحمد عبد العزيز ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسواق جنوب أفريقيا تنتعش رغم هشاشة الاقتصاد وبطء الإصلاحات

أرشيفية

وصول عدد من رؤساء الدول العربية للدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

أرشيفية

ولي عهد الكويت ورئيس وزراء باكستان يصلان الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد