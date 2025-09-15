ميار الببلاوي: زوجي بخير وصحته جيدة وعاد إلى القاهرة.. خاص

كشفت الفنانة المعتزلة والإعلامية ميار الببلاوي تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد تعرضه إلى جلطة أثناء تواجده فى مطار السعودية.

وقالت ميار الببلاوي : زوجي عاد إلى القاهرة وهو بحالة صحية جيدة حاليا ومرحلة فترة النقاهة وأحمد الله على عودته لى معافا حيث كنت بحالة نفسية صعبة من أجله.

ميار الببلاوي : زوجي وحب عمري

وقد تعرض زوج الفنانة ميار الببلاوي لوعكة صحية، استدعت إجرائه عملية جراحية.

وقالت ميار الببلاوي: يارب هو زوجى وحب عمرى وأنت الشافى المعافى اشفى زوجى وارزقه الصحة والعافية ورده لى بألف سلامة، أول مرة تسافر وقلبى مقبوض استحلفكم بالله الدعاء لزوجى أرجوكم.

وردت الفنانة ميار الببلاوي ، على الادعاءات التي تعرضت لها بعد خطوبة نجلها وأنها تدعي الإصابة خوفا من الحسد، وأن الموضوع ليس له أي أساس من الصحة.

وقالت في تصريح خاص لموقع صدى البلد: “الناس اللي اتنمرت عليا وعلى ابني في خطوبته وعلى عروسته، انتو ازاي عايشين كده بجد، اللي يقول ابني انتحر قبل كده، واللي يقول ابني عنده توحد، والعروسة مش عارف ايه، أي تأليف وخلاص، العروسة وأهلها حزنوا بدل ما يفرحوا، ومش فاهمة ليه ميتمش تجريم التعليقات على حسابات المشاهير”.

وأضافت ميار الببلاوي: “اللي قالوا إني ادعيت الإصابة في فرح ابني عشان أعمل ترند أو خايفة من الحسد ناس مريضة، بوظوا فرحتي بخطوبته، أنا اتعورت فعلا في الخطوبة وركبتي اتقطعت ولغاية دلوقتي مش قادرة أمشي، هل أنا محتاجة أمثل إني متعورة عشان أبقى ترند؟ ينفع ناس تقول للعروسة ربنا يعينك على العقربة حماتك”.