شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تكريم محمد سلماوي فى مهرجان VS-FILM

أحمد إبراهيم

يستعد مهرجان VS-FILM بالتعاون  مع أكاديمية الفنون لتكريم الكاتب محمد سلماوي، تقديرًا لمسيرته الثرية ودوره البارز في إثراء الحياة الثقافية الصحفية الإبداعية .

تقام الاحتفالية يوم 14 اكتوبر المقبل في قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، لتوزيع جوائز مسابقة «أفضل مقال أو دراسة  نقدية حول الأفلام القصيرة جدا »، وسط حضور نخبة من  النقاد والأداء والفنانين  والصحفيين، حيث سيتم تسليم درع التكريم لسلماوي عرفانا بما قدمه من أعمال أسهمت في تشكيل وعي أجيال من القراء والمبدعين.

أعرب الكاتب الكبير  محمد سلماوي عن سعادته بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات الثقافية تمثل دعمًا حقيقيًا للنقد البنّاء وترسيخًا لقيمة الكلمة، مؤكدًا أن مستقبل الحركة النقدية في مصر يبشر بمواهب واعدة قادرة على تجديد الخطاب الثقافي والنهوض به.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، أن تكريم محمد سلماوي يأتي تقديرًا لمكانته كأحد أعمدة الأدب و الصحافة والثقافة العربية، مشددة على  أن الأكاديمية تفخر بتقديم مثل هذا الإعتراف الرمزي لقامات أبدعت وأسهمت في صياغة المشهد الثقافي المصري والعربي.

بدوره أعرب د. أسامة أبونار، رئيس مهرجان VS-FILM، عن سعادته بتنظيم هذه المسابقة بهدف إثراء المشهد النقدي السينمائي ، موضحًا أن تكريم سلماوي يعبّر عن التزام المهرجان بدعم الرموز الفكرية التي أثرت الحركة  النقدية  والأدبية، مضيفًا أن الاحتفالية تمثل مساحة حقيقية لربط الأجيال الجديدة برواد الثقافة.

وأشاد الأستاذ  زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان ، بدور" سلماوي" في تكريس قيمة الكلمة المسئولة ، مؤكدًا أن الإحتفاء به في هذا التوقيت يعكس حرص المهرجان على تكريم  للمبدعين الذين ألهموا أجيالًا من القراء والكتاب، وأثبتوا أن النقد البنّاء جزء أصيل من عملية الإبداع.

أرشيفية

