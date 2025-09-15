فى ذكراه.. قصة دخول عزت العلايلي 21 يوما فى المعتقل

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان القدير عزت العلايلي، والذي يعد واحد من أهم الفنانين في تاريخ السينما المصرية.

بداية عزت العلايلي الفنية

ولد الفنان عزت العلايلي في 15 من سبتمبر عام 1937، وعمل معد لبرامج تليفزيونية لفترة قبل أن يدخل مجال التمثيل ويبدأ أوزلى خطوات مسيرته الفنية عقب حصوله على بكالوريس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وكانت اطلاقته من فيلم «رسالة من امرأة مجهولة» عام 1962».

شارك عزت العلايلي، عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الاختيار مع نفس المخرج عام 1971.

وخلال السبعينيات قدم عددًا كبيرًا من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، إسكندرية ليه.

وخلال الثمانينيات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الإنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.

دور عزت العلايلي فى الطريق الى إيلات

كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة إنعام محمد علي، ليقدم خلال مشواره الفني 195 عملاً دراميًا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون والمسرح كان آخرهم مسلسل قيد عائلي.

وكان للفنان عزت العلايلي، نشاط في مناهضة الاحتلال الإنجليزي في بداية حياته، إذ شارك في الكفاح ضد الإنجليز بمدن القناة، وقت أن كان طالبًا، إذ قام بتسجيل اسمه مع محام للانضمام للحركات المناهضة للاحتلال.

وفي هذه الأثناء تم الاعتداء على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية عام 1954، وعلى خلفية هذا الحادث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه فيهم بمحاولة اغتيال «ناصر»، وقضى عزت العلايلي 21 يومًا في المعتقل.