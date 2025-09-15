قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فى ذكراه.. إسماعيل ياسين خطف سمكة من فم قطة.. والملك فاروق أدخله مستشفى المجانين

إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان إسماعيل ياسين الذى يعد أحد رواد الكوميديا فى الوطن العربى حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة خالدة فى وجدان وقلب المشاهد العربى. 

أكدت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، أن آخر فترة من حياة الفنان الراحل إسماعيل ياسين كانت صعبة، وكانت ظروفه المادية غير مستقرة.

وأضافت حفيدة إسماعيل ياسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد: أن جدها كان مستورًا، وكان لديه فرقة كبيرة يقوم بالإنفاق عليها لآخر يوم في حياته، وأن عليه التزامات.

ولفتت إلى أن جدها كان يعمل لأخر وقت من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة به، وأنه كان يعمل من أجل تعليم نجله، وأن يكون في أفضل مكان.

وعلقت على ما نشر من قبل بخصوص:" إسماعيل ياسين خد سمكة من فم قطة بسبب جوعه " وقالت إن هذا الأمر كان في بداية حياته، وأن الراحل تحدث عن هذا الأمر.

وأشارت إلى أن حياة إسماعيل ياسين كانت صعبة، وأنه في يوم كان في القاهرة، ونام في مسجد، وفي وقت قرصه الجوع ووجد قطة في فمها سمكة فأخذها من فم القطة.

الملك فاروق ادخل إسماعيل ياسين مستشفى المجانين

التقى إسماعيل ياسين فى إحدى المناسبات بالملك فاروق والذى طلب منه أن يلقى عليه نكته جديدة قائلاً: "ياللا بقي يا إسماعيل.. سمعنا نكتة جديدة" من فرط المفاجاة إرتبك إسماعيل ياسين إلا إنه بدأ يرتجل نكتة - لم يسمع منها إلا الجزء الأول- فقال: مرة واحد مجنون زي جلالتك كدة، ولكنه لم يكمل النكتة حيث صرخ الملك قائلاً: "انت بتقول إيه يا مجنون إنت؟".

في هذه اللحظة، أدرك إسماعيل يس موقفه المحرج، فقام بالوقوع وتظاهر بالإغماء، ثم بدأ في تمثيل دور مريض بحالة عصبية حادة، في حين غادر الملك المكان غاضبًا لمتابعة باقي فقرات الحفل.

لتمرير الموقف، تدخل يوسف رشاد، طبيب الملك الخاص، وقام بفحص إسماعيل يس وأخبر الملك أنه مريض ويعاني من ضعف في الذاكرة، وأنه فقد وعيه في ذلك اليوم ويحتاج لفترة عناية طبية لعلاج هذه الحالة.

وأمر الملك فاروق بعلاج إسماعيل يس في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وتم نشر أخبار تعاطف الملك فاروق مع إسماعيل يس وتكفله بتكاليف العلاج على نفقته الخاصة.

زيجات إسماعيل ياسين

تزوج إسماعيل ياسين 3 مرات، ولم ينجب غير ولد واحد هو المخرج الراحل “ياسين إسماعيل ياسين” من زوجته الأخيرة السيدة “فوزية”.

إسماعيل ياسين الفنان إسماعيل ياسين أعمال إسماعيل ياسين أفلام إسماعيل ياسين ذكرى ميلاد إسماعيل يا سين

