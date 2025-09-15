قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في بنها
فن وثقافة

فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية تقدم حفلا استثنائيا بدار الأوبرا

أحمد البهى

تقدم فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية حفلاً فنياً مميزاً على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

يأتي هذا الحفل في إطار فعاليات المهرجان الصيفي 2025، ويشهد مشاركة مجموعة من الفنانين المتميزين، منهم يحيى عراقي، حسام حسني، أسماء الدسوقي، مريم هاني، رحمة ضاحي، شهد وائل، فاطمة مثنى، إيمان منصور، جنة الجندي، ملك هاني، علي موسى، مازن حلمي، ومجموعة من أمهر العازفين للموسيقى العربية.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة، أن فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية تعمل على الحفاظ على تراثنا الموسيقي العربي الأصيل، وتجديد حضوره في وجدان الأجيال، بهدف نشر الاهتمام بالموسيقى العربية وتذوقها.

يذكر أن الحفل سيقام يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، وسيكون مساءً استثنائياً يعيدنا إلى زمن الفن الجميل، بتنوعه الفني وتميز عازفيه."

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يحيى عراقي فرقة أم كلثوم

