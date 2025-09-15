فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية تقدم حفلا استثنائيا بدار الأوبرا

تقدم فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية حفلاً فنياً مميزاً على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

يأتي هذا الحفل في إطار فعاليات المهرجان الصيفي 2025، ويشهد مشاركة مجموعة من الفنانين المتميزين، منهم يحيى عراقي، حسام حسني، أسماء الدسوقي، مريم هاني، رحمة ضاحي، شهد وائل، فاطمة مثنى، إيمان منصور، جنة الجندي، ملك هاني، علي موسى، مازن حلمي، ومجموعة من أمهر العازفين للموسيقى العربية.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة، أن فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية تعمل على الحفاظ على تراثنا الموسيقي العربي الأصيل، وتجديد حضوره في وجدان الأجيال، بهدف نشر الاهتمام بالموسيقى العربية وتذوقها.

يذكر أن الحفل سيقام يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، وسيكون مساءً استثنائياً يعيدنا إلى زمن الفن الجميل، بتنوعه الفني وتميز عازفيه."