تدشين مسابقة سيد درويش للدراسات الموسيقية في دورتها الأولى

أعلن المخرج عادل حسان، مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، عن انطلاق مسابقة “سيد درويش للدراسات الموسيقية” الدورة الأولى ٢٠٢٥م، بعنوان (دور زكريا أحمد في المسرح الغنائي) والمقرر بدء استلام الأعمال المقدمة لها خلال الفترة من ١ أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٥م.

وقال حسان إن المسابقة تأتي تأكيدًا على حرص المركز على تشجيع الباحثين الموسيقيين، وفتح آفاق جديدة للمبدعين الشباب، مشيرًا إلى أن التقديم مفتوح أمام كل من يرغب بالمشاركة، بشرط ألا يكون البحث المُقدَّم للتسابق جزءًا من أطروحة سبق الحصول بها على درجة علمية. وألا يكون البحث المُقدَّم قد سبق له الفوز في إحدى المسابقات البحثية. ألا يكون قد سبق نشر البحث المُقدَّم للتسابق, ويكون البحث مكتوبًا باللغة العربية. وأن يلتزم الباحث بالمناهج العلمية في التخصص العلمي.



وأضاف أنه يُشترط في الدراسات المتقدمة للمسابقة:

للمتسابق الحق في الإشتراك ببحث واحد فقط، ألا يزيد البحث عن 60 صفحة A4 .



ويتم ملء استمارة التسابق المنشورة على الصفحة الرسمية للمركز وإرسالها على إيميل المركز مرفق بها صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتسابق. ويتم إرسال نسخة بصيغة الـ (WORD) على إيميل المركز ، أو تقدم ورقيًا في مكتب مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وأشار إلى أنه سوف تُعلن أسماء الفائزين في المسابقة ١٧ مارس ٢٠٢٦م في ذكرى ميلاد الموسيقار خالد الذكر السيد درويش، ويتم إقامة احتفال بالفائزين يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٦م وهو الموافق للاحتفال بـ (اليوم العالمي للموسيقى).

وأكد حسان أن جوائز المسابقة للمراكز الثلاثة الأولى؛ جائزة المركز الأول ١٠٠٠٠جنيه (عشرة آلاف جنيهًا), الثاني ٨٠٠٠ جنيه(ثمانية آلاف جنيهًا), الثالث ٦٠٠٠ جنيه (ستة آلاف جنيه).



كما سيتم تم نشر الدراسات الفائزة في إصدار خاص يصدر عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.