"الإعلام في زمن الفراعنة" يفتتح محاضرة لـ زاهي حواس بمؤتمر Bridge الإعلامي بأبوظبي

في إطار مشاركة دولية واسعة ضمّت ممثلين من 160 دولة، قدّم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة رئيسية في مؤتمر الإعلام العالمي "Bridge" الذي استضافته أبوظبي مؤخراً.

جاءت المحاضرة بدعوة كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، وزير الإعلام.

استهلّ الدكتور حواس محاضرته بتسليط الضوء على "الإعلام في زمن الفراعنة"، متناولاً الطرق والوسائل التي استخدمها المصريون القدماء لنقل رسائلهم وتوثيق إنجازاتهم. كما تطرق حواس إلى سلسلة من الاكتشافات الأثرية الحديثة التي قادها، والتي لاقت صدى واسعاً وتغطية إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام الغربية، مما يؤكد الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية.

وقد أشار الدكتور حواس إلى التنظيم المميز الذي شهده المؤتمر، مُشيداً بالجهود التي أشرف عليها الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد.

وأكد حواس أن مؤتمر "Bridge"، الذي استقبل أكثر من 60 ألف مدعو، يجسّد قدرة التواصل الفعّال بين الشعوب والثقافات المختلفة.

وإلى جانب مشاركته في المؤتمر، قام الدكتور حواس بتسجيل حلقة بودكاست لقناة أبوظبي، حيث أجرى حواراً مع الإعلامية أميرة محمد. كما وجّه له معالي الشيخ عبدالله دعوة خاصة لحضور فعاليات سباق الفورمولا 1 الذي أُقيم في أبوظبي الأسبوع الماضي.