جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
محافظات

«أم السبعة توائم».. حكاية غزالة من قلب البحيرة بين معجزة الميلاد ومرارة المعاناة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

في أحد البيوت البسيطة بقرية عمارة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حكاية استثنائية بدأت منذ 17 عامًا، عندما أنجبت أم تُدعى غزالة سبعة توائم دفعة واحدة، بعد رحلة حمل شاقة كانت أقرب إلى معجزة طبية وإنسانية، لتبدأ فصول طويلة من التحدي والصبر في تربية عشرة أبناء، ما بين فرح الولادة ووجع الحاجة.

حيث أوضحت الأم أن حملها كان شديد الخطورة، وأن أبناءها السبعة مكثوا داخل الحضانات قرابة شهرين عقب الولادة بسبب ضعف أوزانهم، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبات كبيرة في توفير الرعاية واللبن اللازم لهم، قبل أن تتلقى دعمًا مؤقتًا من المحافظة آنذاك، تم إيقافه منذ عدة سنوات.

كما أوضحت "غزالة " أن أحد أبنائها يعاني من مشكلات صحية منذ الصغر، فيما تحتاج ابنتها «إسراء» إلى علاج مستمر من ضمور العضلات، إضافة إلى معاناة زوجها من مرض يتطلب علاجًا شهريًا بتكلفة تصل إلى ألف جنيه، ما يفوق قدرة الأسرة على التحمل.

وناشدت الأم وزيرة التضامن الاجتماعي ومسؤولي محافظة البحيرة إعادة صرف إعانة مالية ثابتة، وتبني حالة أبنائها صحيًا واجتماعيًا، إلى جانب مساعدتها في الحصول على تصريح بناء لتوسعة منزلها الضيق، بما يوفر حياة كريمة لأبنائها السبعة التوائم .

البحيرة محافظة البحيرة حوش عيسى قرية عمارة ام تنجب ٧ أطفال

