«أم السبعة توائم».. حكاية غزالة من قلب البحيرة بين معجزة الميلاد ومرارة المعاناة

في أحد البيوت البسيطة بقرية عمارة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حكاية استثنائية بدأت منذ 17 عامًا، عندما أنجبت أم تُدعى غزالة سبعة توائم دفعة واحدة، بعد رحلة حمل شاقة كانت أقرب إلى معجزة طبية وإنسانية، لتبدأ فصول طويلة من التحدي والصبر في تربية عشرة أبناء، ما بين فرح الولادة ووجع الحاجة.

حيث أوضحت الأم أن حملها كان شديد الخطورة، وأن أبناءها السبعة مكثوا داخل الحضانات قرابة شهرين عقب الولادة بسبب ضعف أوزانهم، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبات كبيرة في توفير الرعاية واللبن اللازم لهم، قبل أن تتلقى دعمًا مؤقتًا من المحافظة آنذاك، تم إيقافه منذ عدة سنوات.

كما أوضحت "غزالة " أن أحد أبنائها يعاني من مشكلات صحية منذ الصغر، فيما تحتاج ابنتها «إسراء» إلى علاج مستمر من ضمور العضلات، إضافة إلى معاناة زوجها من مرض يتطلب علاجًا شهريًا بتكلفة تصل إلى ألف جنيه، ما يفوق قدرة الأسرة على التحمل.

وناشدت الأم وزيرة التضامن الاجتماعي ومسؤولي محافظة البحيرة إعادة صرف إعانة مالية ثابتة، وتبني حالة أبنائها صحيًا واجتماعيًا، إلى جانب مساعدتها في الحصول على تصريح بناء لتوسعة منزلها الضيق، بما يوفر حياة كريمة لأبنائها السبعة التوائم .