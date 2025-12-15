قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
محافظات

بسبب خلافات الجيرة.. ضبط المتهمين بقتل تاجر ماشية بقرية الصفاصيف بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط المتهمين بقتل تاجر الماشية والشروع في قتل نجله بقرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وكانت قرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة مروعة راح ضحيتها تاجر ماشية بينما تم نقل نجله في حالة حرجة إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وذلك على خلفية قيام مزارع وأبنائه الثلاثة بالتربص بهما في أثناء عودتهما للقرية وأنهالوا عليهما بالشوم والأسلحة البيضاء، وتركوهما غارقين فى دمائهما على الطريق وفروا هاربين.

ولفظ الأب أنفاسه متأثرا بإصابته بينما تم نقل الابن المصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي في محاولة لإنقاذه، وأخطرت جهات التحقيق بمركز دمنهور التي انتقلت لمكان الحادث لمناظرة جثمان المجني عليه.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوجود  قتيل ومصاب بناحية عزبة شرف الدين التابعة لقرية الصفاصيف بمركز دمنهور.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دمنهور لمكان البلاغ وتبين العثور على جثة مسعد حمدى شرف الدين، 62 عاما، تاجر ماشية، ونجله محمد، 33 عاما، مقيمان عزبة شرف الدين التابعة لقرية الصفاصيف مصاب بجروح قطعية متعددة بالرأس والوجه وكسور بالأطراف ولايمكن استجوابه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نبيل.ص، مزارع ونجليه محمد.ن.ص، فارس ن.ص.ح، بالإضافة إلى عبدالله م.ح، حيث تربصوا بالقتيل ونجله في أثناء عودتهما للمنزل على الطريق، وتعدوا عليهما بالشوم والأسلحة البيضاء وفروا هاربين.

وأضافت التحريات بسابقة وجود خلافات بين المجنى عليه الأول والمتهم وفشل محاولات الصلح بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحده البحث الجنائي بمركز شرطة دمنهور من ضبط المتهمين،  وبمواجهته اعترفوا بارتكاب الواقعة. 

وتم تحرير المحضر رقم 12519 لسنة 2025، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

البحيرة أمن البحيرة مركز دمنهور مصرع شخص

أرشيفية

