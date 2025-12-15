الداخلية: ضبط شبكة بث تليفزيونى غير قانونية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالبحيرة لقيامهما بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكية، تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة، بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة وضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة – 2 وحدة معالجة مركزية – 3 محطات لتقوية الإشارة) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

