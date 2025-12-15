قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
توك شو

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض مزيد من العقوبات على روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أفاد عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، بأن المفاوضات الجارية بين قادة الدول الأوروبية وأعضاء حلف الناتو، بالإضافة إلى المبعوثين الأمريكيين، تركز حالياً على المبادرة الأمريكية لإحلال السلام في أوكرانيا.

وأوضح المنيري خلال رسالة على الهواء، أن هذه المباحثات تسبق قمة افتراضية ستُعقد اليوم بين عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشير ستارمر، بالإضافة إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بهدف بحث تداعيات العقوبات الغربية على روسيا وآثارها على سير العملية التفاوضية.

وأشار المنيري إلى أن الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تناول بشكل أساسي مسألة فرض عقوبات إضافية على روسيا وتجهيز حزمة تمويلية بقيمة 210 مليارات يورو لتدعيم أوكرانيا، إلا أن جهود الاتحاد الأوروبي تواجه بعض الصعوبات بسبب اعتراضات من بلجيكا وبلغاريا وبولندا.

وأضاف أن هذه العقبات قد تؤثر على قدرة الاتحاد الأوروبي في تقديم دعم مالي مباشر لأوكرانيا، مما يفرض تحديات كبيرة على استمرار المساعدات وضمان استمرارية التمويل الضروري للعمليات الدفاعية والاقتصادية في كييف.

برلين حلف الناتو أوكرانيا السلام

