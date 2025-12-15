وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض مزيد من العقوبات على روسيا

أفاد عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، بأن المفاوضات الجارية بين قادة الدول الأوروبية وأعضاء حلف الناتو، بالإضافة إلى المبعوثين الأمريكيين، تركز حالياً على المبادرة الأمريكية لإحلال السلام في أوكرانيا.

وأوضح المنيري خلال رسالة على الهواء، أن هذه المباحثات تسبق قمة افتراضية ستُعقد اليوم بين عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشير ستارمر، بالإضافة إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بهدف بحث تداعيات العقوبات الغربية على روسيا وآثارها على سير العملية التفاوضية.

وأشار المنيري إلى أن الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تناول بشكل أساسي مسألة فرض عقوبات إضافية على روسيا وتجهيز حزمة تمويلية بقيمة 210 مليارات يورو لتدعيم أوكرانيا، إلا أن جهود الاتحاد الأوروبي تواجه بعض الصعوبات بسبب اعتراضات من بلجيكا وبلغاريا وبولندا.

وأضاف أن هذه العقبات قد تؤثر على قدرة الاتحاد الأوروبي في تقديم دعم مالي مباشر لأوكرانيا، مما يفرض تحديات كبيرة على استمرار المساعدات وضمان استمرارية التمويل الضروري للعمليات الدفاعية والاقتصادية في كييف.