قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح عينيه ولكن فاقد الوعي.. تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الأمير.. خاص
وفاة 8 بينهم أسرة كاملة| تفاصيل وصور ضحايا حادثين مأساويين في الشرقية والجيزة.. والجاني “الغاز”
التحقيق مع حلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين.. اليوم
مباحثات موسعة بين وزيرة التخطيط ونظيرتها الألبانية خلال لقاء مشترك
مفاجأة.. نجل ممدوح عباس أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة بـ الزمالك
وزير الأوقاف اليمني في ندوة الإفتاء: فتاوى العنف والتكفير غذت الصراع وشرعنت الخراب
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مباحثات موسعة بين وزيرة التخطيط ونظيرتها الألبانية خلال لقاء مشترك

جانب من المباحثات
جانب من المباحثات
آية الجارحي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذلك خلال أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية – الألبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي تنعقد للمرة الأولى منذ عام 1993، بالعاصمة الألبانية «تيرانا». 

حضر اللقاء السفير حسن شوقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى ألبانيا، ومسئولي الوزارتين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية والسياسية التي تربط مصر وألبانيا، والتي تعود جذورها إلى أكثر من مائة عام، وقوة الروابط الثقافية والإنسانية التي لا تزال تشكل أساس العلاقات الوثيقة بين البلدين حتى اليوم.

وأعربت «المشاط»، عن تقديرها للجانب الألباني على استضافة الدورة الأولى للجنة المشتركة، مؤكدة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقع بين البلدين عام 1993، والذي يمثل الإطار القانوني والمؤسسي المنظم لأعمال اللجنة، مشددة على التزام مصر بأن تمثل هذه الدورة نقطة انطلاق لتأسيس آلية تعاون مؤسسية ومنظمة ومستدامة، قائمة على تحقيق نتائج ملموسة بين البلدين.

وأوضحت أن تفعيل اتفاق اللجنة يعكس الإرادة السياسية الصادقة لدى قيادتي البلدين لإحياء وتطوير التعاون الثنائي، مؤكدة أهمية اعتماد خارطة طريق مشتركة خلال هذه الدورة تتضمن أولويات واضحة، وجداول زمنية محددة، وآليات متابعة فعالة، بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المتفق عليها، مؤكدة على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان الحكومية المشتركة في تعزيز فرص الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

وأضافت «المشاط»، أن جدول أعمال الدورة الحالية يتناول نطاقًا واسعًا من القطاعات ذات البعد الاستراتيجي، من بينها التجارة والاستثمار، السياحة والآثار، الكهرباء والطاقة، الزراعة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والصناعات الدوائية، التعليم، الإسكان، القوى العاملة، الشباب والرياضة، الثقافة، قطاع الأعمال العام، الموارد المائية والري، الأوقاف، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البيئة، الطيران المدني، الهيئة العربية للتصنيع، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت الوزيرة الأهمية الخاصة للبعد الثقافي في دعم العلاقات الثنائية، مشيرة إلى اختيار مدينتي الإسكندرية وتيرانا كأول عاصمتين متوسّطيتين للثقافة والحوار لعام 2025 من قبل الاتحاد من أجل المتوسط، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، لافتة إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية الاستراتيجية لألبانيا، باعتبار موقعها على البحر الأدرياتيكي بوابة حيوية للأسواق الأوروبية والإقليمية، مشيرة إلى أن مصر تمثل بدورها مدخلًا رئيسيًا لألبانيا إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

العلاقات التجارية بين مصر وألبانيا

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، أوضحت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وألبانيا تشهد نموًا تدريجيًا، لكنها لا تزال دون مستوى الإمكانات المتاحة، بما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي، كما أن البلدين تتطلعان إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة، ولذلك فإن منتدى الأعمال بين البلدين سيفتح آفاقًا لتعاون أكبر بين الشركات المختلفة.

لقاء وزير الحكم المحلي الألباني

من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد إرفين ديمو، وزير الدولة للحكم المحلي، حيث بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك، واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وجهود الدولة لاستكمال مسار التنمية، كما تطرق الاجتماع إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والفرص المتاحة لتعميق الشراكة مع دولة ألبانيا التي تسعى إلى الانضمام إلى منطقة اليورو.

ومن جانبه استعرض الوزير الألباني، الإجراءات التي تنفذها دولة ألبانيا من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى حرص بلاده على المضي قدمًا في توطيد علاقاتها مع مصر، والعمل على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

نائب وزير الزراعة الألباني

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد فاطمير غوري، نائب وزير الزراعة الألباني، حيث بحث الجانبان الفرص الكبيرة المتاحة في مجالات التنمية الزراعية والري والموارد المائية، كما استعرضت «المشاط» جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، وتنفيذ رؤية واضحة للتخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها من خلال مشروعات في قطاعات مختلفة، عبر مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية وتوطين زراعة العديد من المحاصيل.

التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي ألبانيا اللجنة المصرية الألبانية المشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

الأهلي والاتحاد

الغردقة تستضيف كأس السوبر المصري للسلة بين الأهلي والاتحاد

إبراهيم فايق ووزير الشباب والرياضة القطري

إبراهيم فايق يوجه رسالة شكر لوزير الشباب والرياضة القطري

اتحاد الكرة

عزام يستقبل رئيس بعثة منتخب اليابان ويتبادلان الدروع

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد