تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
صدام الفراعنة يشعل البريميرليج.. صلاح ومرموش وجها لوجه بقمة ليفربول ومانشستر سيتي
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
أول مباراة يشارك خلالها زيزو مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
20 مليون جنيه ثمن الرحيل .. «دونجا» ينقذ الزمالك من شبح الالتزامات الأجنبية
اقتصاد

أول معرض للتصنيع لدى الغير B2B بالتعاون مع مؤسسة تركي إكسبو

تنمية المشروعات
تنمية المشروعات
محمد صبيح

في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات الصناعية والإنتاجية ودعم أصحاب المشروعات من خلال تيسير مشاركتهم في معارض متخصصة تفتح افاق تسويقية للمشروعات الصناعية المتوسطة  والصغيرة بهدف تعزيز الإنتاج وتوطين الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وكذلك العمل على توفير المزيد من فرص العمل.

أول معرض للتصنيع لدى الغير B2B

يرعى جهاز تنمية المشروعات أول معرض للتصنيع لدى الغير B2B بالتعاون مع شركة              (تركي اكسبو للتصدير) وبمشاركة عدد كبير من العلامات التجارية وأصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة المتخصصة في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية والصناعات التكميلية ومستحضرات التجميل ومستلزمات المطاعم  وسلاسل الامداد الخاصة بها والصناعات الكيميائية والهندسية.

ومن المقرر أن ينعقد المعرض في الفترة من 12 فبراير وحتى 14 فبراير في مجمع مراكز District 5  في القاهرة الجديدة.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على مشاركة القطاع الخاص في تقديم وإتاحة مختلف أنواع الدعم لقطاع المشروعات مع إعطاء أولوية للمشروعات الصناعية والإنتاجية، والتعاون لتشبيك المشروعات الصناعية الصغيرة مع كبرى العلامات التجارية في السوق المحلي والإقليمي والراغبين في الاستفادة من نظام التصنيع لدى الغير، خاصة من خلال إقامة وتنظيم المعارض المتخصصة التي تسمح للمشروعات الصناعية بعرض منتجاتها أمام الشركات الكبرى.

وأوضح رحمي أن نظام التصنيع لدى الغير من شأنه أن يوفر تكاليف إنتاج بالنسبة للشركات الكبيرة ويعمل على تقليل انفاقها الدولاري للاستيراد من الخارج وأيضا تشجيع الشباب                على إقامة علامات تجارية محلية من خلال التعاون مع المصانع المصرية بتعاقدات التصنيع لدي الغير لتسريع دخولها بمنتجاتها للأسواق من خلال الاستفادة بالتصنيع لدى أصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ذات المنتجات المتميزة بالجودة والأسعار التنافسية، وأشار رحمي إلى أن هذا المعرض يعزز التشبيك بين اصحاب المشروعات ويرفع  قدرة المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة في الإنتاج ويساعدها على التوسع والتطوير والنفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن التعاون في هذا المجال يدعم سلاسل التوريد والإمداد ويساهم في توطين الصناعات المحلية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن المعرض سيساعد أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة أيضا في التعرف على احتياجات السوق والعمل على تلبية تلك الاحتياجات من خلال اكتساب الخبرات مؤكدا أن استفادة المشروعات الصناعية المشاركة في المعرض ستساعدها على الاستمرارية والتوسع والتطوير خاصة إذا تم تشبيكها بشركات كبرى، داعيا الشباب لزيارة المعرض في واحد من أكبر التجمعات التسويقية في مصر في مجال التصنيع لدى الغير.

وأوضح رحمي أن الجهاز سيشارك في المعرض المرتقب بعشرات من أصحاب المشروعات الصناعية المتميزة لعرض منتجاتهم أمام الشركات الكبرى الراغبة في التشبيك، فيما سيتم تخصيص جناح خاص لإتاحة خدمات الجهاز التمويلية والفنية لأصحاب المشروعات والشباب الزائر الراغب في بدء مشروعاتهم الخاصة.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة الاجتماع مع الشركة المنظمة برئاسة محمد سهيل ترك رئيس مجلس ادارة شركة تركي اكسبو لمناقشة الإعداد للمعرض المرتقب والتعاون في تسهيل مشاركة عملاء جهاز تنمية المشروعات من مختلف المجالات الصناعية.

من جانبه أشاد سهيل تركي رئيس مجلس إدارة شركة تركي إكسبو بالتعاون المثمر والفعال مع جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة الراعية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، مشيرا إلى سعي الشركة لتعزيز دورها الداعم للاقتصاد الوطني من خلال إقامة المعارض والمشاركة في المبادرات التنموية الهادفة إلى تمكين المنتجات المحلية، مؤكدا ان الشركة ستعمل على تعزيز مسئوليتها الاجتماعية خلال الفترة المقبلة من خلال عدد من الفاعليات لدعم اصحاب المشروعات ومنها تنظيم معارض مماثلة .

وقد أقيم الاجتماع بحضور دكتور رأفت عباس المشرف علي برامج التنمية بجهاز تنمية المشروعات والسيد لؤى تركي نائب رئيس مجلس ادارة شركة تركي اكسبو ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.

تعزيز الإنتاج وتوطين الصناعات الاستيراد فرص العمل معرض للتصنيع لدى الغير B2B الصناعات الغذائية باسل رحمي

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
