جهاز تنمية المشروعات: افتتاح النسخة ٢٩ من سلسلة معارض صنع في دمياط للاثاث بسوهاج

افتتح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج الدورة ٢٩ من بمدينة سوهاج خلال الفترة من 15 يناير وحتى 30 يناير، حيث تم الافتتاح بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من قيادات الجهاز والمحافظة في إطار استمرار سلسلة معارض صنع في دمياط للاثاث التي يقيمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بالتعاون مع محافطة دمياط .

وأشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة سوهاج و اهتمام الدكتور عبد الفتاح سراج بالتنسيق مع الجهاز لدعم قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر

وأكد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على أهمية معرض “صنع في دمياط” بالنسبة لأهالي المحافظة حيث يتيح للجمهور منتجات الأثاث الدمياطي الشهير والمصنع على بعد أكثر من 600 كيلو متر تسهيلا على اهالي سوهاج للحصول علي هذا المنتج المصري المتميز و كدعم من المحافظة لقطاع المشروعات الصغيرة مشيرا على أهمية المعرض ومساهمته في فتح منافذ تسويقية جديدة لأصحاب مشروعات الأثاث في محافظات الوجه القبلي وصعيد مصر.

وأشاد محافظ سوهاج بالتعاون المثمر والفعال مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إقامة المعرض، مؤكدا سعي المحافظة لاستكمال الخطط بالتعاون مع الجهاز، لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة الوطنية، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع و نقل خبراتهم لصناع الاثاث بمختلف المحافظات

و أكد رحمي حرص الجهاز على تنفيذ استراتيجية تطوير الحرف اليدوية و التراثية و التوسع في دعم تجمعات صناعة الاثاث في دمياط وفتح أسواق داخلية لهذا المنتج المتميز بكافة محافظات الجمهورية فتح منافذ جديدة لتسويق منتجات مصنعى الأثاث بمحافظة دمياط من خلال إقامة سلسة معارض " صنع في دمياط " بالمحافظات بعد النجاحات التي تم تحقيقها من سلسلة معارض " صنع في دمياط " مشيرا إلى أن المعرض منذ بدايته قدم دعم تسويقي لـ ١٣٢٠ مشروعا ووصلت حجم المبيعات في الدورات السابقة إلى أكثر من نصف مليار جنيه مشيرا إلى أن الجهاز سيواصل إقامة نسخ متعددة من المعرض خلال الفترة القادمة بعدد من المحافظات، لإتاحة المنتجات الفاخرة والمميزة لأهالي تلك المحافظات وكذلك دعما لصناع الأثاث في دمياط بفتح آفاق تسويقية جديدة لهم في السوق المحلي.

وأشار رحمي إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل وفق خطط فعالة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات على مختلف تنوعها، وإقامة معارض جديدة في المحافظات، حيث سيتم التركيز على الصناعات التي تشتهر بها كل محافظة والعمل على إقامة معرض لصناعتها في المحافظات الأخرى بالتنسيق والتعاون الكامل مع المحافظات

وأشار إلى قيام جهاز تنمية المشروعات بالعمل على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي لصناع الأثاث في محافظة دمياط، وتمكينهم من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من خدمات الجهاز في إطار الاستراتيجية الهادفة للنهوض بالصناعة الوطنية في المحافظة وتقديم المساندة لها وتشجيع أصحاب ورش ومصانع الأثاث على تطوير مشروعاتهم والتوسع في التسويق محليا.

من جانبه، أكد محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أنه تم اختيار محافظة سوهاج لتكون ثالث دورة ضمن سلسة معارض " صنع في دمياط " في المحافظات نظرا لما تتمتع به المحافظة من قوة شرائية وتعداد سكاني وتنوع حضاري وتاريخي، وتسهيلا على أهالي المحافظة بدلا من الذهاب إلى مدينة دمياط لاقتناء احتياجاتهم من الأثاث، مشيرا إلى أنه يشارك بالمعرض مجموعة منتقاة من أصحاب المشروعات ومصنعي الأثاث بمحافظة دمياط.

ويضم المعرض تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة للجمهور لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.

يشارك في المعرض العشرات من مصنعي الأثاث بمحافظة دمياط على أن يفتح ابوابه للجمهور يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساءا، وذلك بالنادي البحري بمدينة سوهاج.