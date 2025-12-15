قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
16 إجراء تخطط التعليم لتطبيقها في 2026 .. ماذا أعلن الوزير اليوم؟
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
محمد على

أفادت عائلة أحمد الأحمد، أحد سكان سيدني، الذي انتزع سلاحًا من أحد المهاجمين  خلال حادثة إطلاق النار الجماعي في شاطئ بوندي، أنه يتعافى في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج جروح ناجمة عن رصاصات في ذراعه ويده.

ماذا فعل أحمد مع المسلح وكيف أصبح بطلًا؟

وتم التعرف على أحمد الأحمد، البالغ من العمر 43 عامًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتباره الشخص الذي اختبأ خلف السيارات المتوقفة قبل أن ينقض على المسلح من الخلف، ويستولي على بندقيته ويطرحه أرضًا.

وأعلنت الشرطة الأسترالية أن أبًا يبلغ من العمر 50 عامًا وابنه البالغ من العمر 24 عامًا نفذا الهجوم على احتفال يهودي في شاطئ بونداي بعد ظهر يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا.

وقال جوزاي ألكانجي، ابن عم أحمد الأحمد، أثناء مغادرته المستشفى في سيدني مساء الاثنين: "لقد أجرى العملية الجراحية الأولى. أعتقد أنه سيخضع لعمليتين أو ثلاث عمليات جراحية، وذلك يعتمد على الطبيب وما يقوله".

ردود فعل على ما فعله أحمد الأحمد

توالت عبارات الرثاء من قادة في الخارج والداخل.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحمد بأنه "شخص شجاع للغاية" أنقذ أرواحًا كثيرة. وأشاد به كريس مينز، رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز حيث تقع سيدني، واصفًا إياه بـ"البطل الحقيقي"، وقال إن الفيديو كان "أكثر مشهد لا يُصدق رأيته في حياتي".

وتم إطلاق حملة تبرعات عبر موقع GoFundMe لدعم أحمد، حيث جُمع ما يزيد قليلًا عن 200 ألف دولار أسترالي (132,900 دولار أمريكي) في غضون ساعات قليلة. 

وكان الملياردير بيل أكرمان، مدير صندوق التحوط، أكبر المتبرعين، إذ ساهم بمبلغ 99,999 دولارًا أستراليًا، وشارك رابط الحملة على حسابه في منصة إكس.

وخارج مستشفى سانت جورج في ضاحية كوجارا بسيدني، حيث يتلقى أحمد العلاج، حضر أناس كثيرون لإظهار دعمهم.

وجاء ميشا وفيرونيكا بوتشويف إلى المستشفى برفقة ابنتهما ميروسلافا البالغة من العمر سبع سنوات لوضع أكاليل الزهور لأحمد.

فيرونيكا: “زوجي روسي، ووالدي يهودي، وجدي مسلم”

قالت فيرونيكا: "زوجي روسي، ووالدي يهودي، وجدي مسلم. الأمر لا يقتصر على شاطئ بونداي فحسب، بل يتعلق بكل إنسان".

حملت ميروسلافا باقة زهور مع رسالة كُتب عليها: "إلى أحمد: لشجاعته وإنقاذه للأرواح".

وجمعت تبرعات لمساعدة الأحمد على التعافي.

 وقالت توني: "لقد أنقذ حياة الكثيرين بالأمس، وهذا، من وجهة نظرنا الإسلامية، بمثابة إنقاذ للبشرية جمعاء.

قتل شخص واحد كقتل البشرية جمعاء، وهذا ما فعله هؤلاء الإرهابيون".

أحمد الأحمد أستراليا نزع سلاح مسلح إطلاق النار الجماعي شاطئ بوندي عملية جراحية رصاصات في ذراعه رصاصات ذراعه ويده احتفال يهودي الطبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

البانية

تحذير.. انتبهي للفراخ البيضاء والبانيه قبل الشراء

مؤتمر صحفى

مبادرة وطنية لتعزيز الوعي الصحي لدى الحوامل.. تفاصيل

داليا مصطفي

داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد