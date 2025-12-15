متحف اللوفر يغلق أبوابه بسبب إضراب موظفيه

أغلق متحف اللوفر الشهير بالعاصمة الفرنسية (باريس)، أبوابه صباح اليوم الاثنين أمام الزوار، بسبب إضراب موظفيه، وذلك بعد أن صوت ما لا يقل عن 400 موظف بالإجماع على الإضراب، بدعوة من عدة نقابات عمالية إلى إضراب مفتوح يبدأ من اليوم.



فقد دعت عدة نقابات موظفي متحف اللوفر إلى إضراب مفتوح بدءا من الاثنين 15 ديسمبر، احتجاجا على "تدهور ظروف العمل" و"نقص الموارد"، وذلك بعد مرور شهرين تقريبا على "سرقة القرن" التي وقعت في 19 أكتوبر وكشف أوجه القصور في المتحف.



ويواجه متحف اللوفر صعوبات منذ حادثة السرقة الصادمة هذه.. ففي 19 أكتوبر، تعرض اللوفر لسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.. وأوقف الأفراد الأربعة في العصابة التي نفذت السرقة، لكن لم يعثر بعد على المجوهرات.



كما اضطر المتحف الكبير إلى إغلاق صالة عرض في نوفمبر بسبب تهالك المبنى، كما شهد قبل أسبوعين تسربا للمياه ألحق أضرارا بمئات الكتب في مكتبة الآثار المصرية.



واعتبرت النقابات في رسالة موجهة إلى وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، أن زيارة المتحف "أصبحت تجربة شاقة".. وأضافت "يوميا، تغلق صالات العرض لفترات تفوق ما حدد في خطة التشغيل، بسبب نقص عدد الموظفين، بالإضافة إلى الأعطال التقنية، وتهالك المبنى".



وتابعت "لم تؤخذ مختلف التحذيرات الداخلية في الاعتبار"، مضيفة أن "الرسائل التي تنقلها إدارة اللوفر إلى البرلمان ووسائل الإعلام لا تجعلنا نأمل بأن هناك إدراكا فعليا لحجم الأزمة التي نمر بها".



وطالبت النقابات بإجراء مفاوضات مباشرة مع وزارة الثقافة، "نظرا إلى التدهور غير المسبوق للجو الاجتماعي الداخلي، وضرورة الحصول على إجابات من الجهات المعنية".