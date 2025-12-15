قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
الفيديو كونفرانس يحسم تجديد إليو ديانج 3 مواسم فى الأهلي

أليو ديانج
أليو ديانج
يسري غازي

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي ، تفاصيل توصل إدارة النادي الأهلي لإتفاق مع المالي إليو ديانج نجم القلعة الحمراء لتجديد عقده.

وأفادت المصادر، أن مسؤلي النادي الأهلي عقدوا جلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مؤخرا مع المالي إليو ديانج من أجل تجديد عقده.

وينتهي عقد المالي أليو ديانج نجم خط وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت المصادر، إلى أن وكيل أليو ديانج حضر جلسة الفيديو وتقدم سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بعرض مالي قيمته مليون وستمائة ألف دولار راتب سنوي ويتضمن أيضا الإعلانات لمدة 3 مواسم.

ولفتت المصادر، إلى أن الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رفض رحيل المالي أليو ديانج فى قادم الأيام.

وأوضحت المصادر، أن الجلسة شهدت توصل الطرفين إلي صيغة توافقية لتجديد عقد الدبابة المالية إليو ديانج على أن يتم الإعلان عن تجديد العقد عقب عودة اللاعب من بطولة كأس أمم إفريقيا.
 

ديانج يغادر إلي معسكر مالي
غادر أليو ديانج لاعب الأهلي، إلى مالي للإنضمام إلى معسكر منتخب بلاده الذي يستعد لخوض منافسات أمم إفريقيا التي تنطلق بالمغرب يوم ٢١ ديسمبر الجاري.

