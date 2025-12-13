أليو ديانج يغادر إلى مالي للإنضمام لمعسكر أمم افريقيا

غادر أليو ديانج لاعب الأهلي، إلى مالي للإنضمام إلى معسكر منتخب بلاده الذي يستعد لخوض منافسات أمم إفريقيا التي تنطلق بالمغرب يوم ٢١ ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة امام سيراميكا

ويستعد الاهلي لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الجمعة المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

جدول مواعيد مباراة الاهلي

الأهلي ضد سيراميكا الجمعة 19 ديسمبر 8:00 مساءً

ـ الأهلي ضد المحلة الثلاثاء 23 ديسمبر 8:00 مساءً

ـ الأهلي ضد المقاولون الثلاثاء 30 ديسمبر 8:00 مساءً

ـ الأهلي ضد فاركو السبت 10 يناير 8:00 مساءً

ـ الأهلي ضد طلائع الجيش الخميس 15 يناير 8:00 مساءً

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين الدوليين والمحترفين لظروف انضمامهم لمنتخباتهم القومية وهم، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور مع المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في أمم أفريقيا بعد أيام قليلة بالمغرب. بجانب آليو يانج مع منتخب مالي، فيما يتواجد محمد على بن رمضان مع منتخب تونس الذى يشارك ببطولة كأس العرب.