إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان تحمل 6 ملايين لتر ديزل مهرب
أمطار وتحذيرات عاجلة.. خريطة الطقس اليوم السبت
إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
اعتذار طولان.. 3 أسباب وراء خروج منتخب مصر من كأس العرب| تفاصيل مثيرة
الجيش السوداني: ماضون في مسيرة تحرير الوطن والدفاع عن سيادته
اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-12-2025.. عيار 21 يرتفع
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
تحقق معه نقابة الأطباء.. جامعة عين شمس تنفي صلتها بطبيب يقدم نصائح مخالفة
4 كلمات رددها إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة
أزمة صلاح في ليفربول.. مهندسان خفيان يقفان خلف الصدام
رياضة

أبرز مباريات اليوم السبت 13-12-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير


تنطلق اليوم السبت 13 - 12- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة فلامينجو ضد بيراميدز فى كأس القارات للأندية

مواعيد مباريات كأس القارات للأندية انتركونتيننتال والقنوات الناقلة


فلامينجو X بيراميدز – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2  


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- تشيلسي X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

- ليفربول X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

- بيرنلي X فولهام – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

- آرسنال X وولفرهامبتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1  


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- أتلتيكو مدريد X فالنسيا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3    

- مايوركا X إلتشي – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

- برشلونة X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

- خيتافي X إسبانيول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5  


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

- تورينو X كريمونيزي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD  

- بارما X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

- أتالانتا X كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 

- رين X بريست – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8  

- ميتز X باريس سان جيرمان – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

- باريس X تولوز – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 

- بوروسيا مونشنجلادباخ X فولفسبورج – الساعة 4:30 مساء

- آينتراخت فرانكفورت X أوجسبورج – الساعة 4:30 مساء

- هوفينهايم X هامبورج – الساعة 4:30 مساء

- سانت باولي X هايدينهايم – الساعة 4:30 مساء

- باير ليفركوزن X كولن – الساعة 7:30 مساء


مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة
 

- الوحدة X الجزيرة – الساعة 2:50 ظهرا على قناة Abu Dhabi Sports 2

- العين X  النصر – الساعة 5:30 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 2

بيراميدز فلامينجو الدوري الالماني

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
دارين حداد
مياة الشرب بالشرقية
لماذا العدس ملك الشتاء؟
