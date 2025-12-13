أبرز مباريات اليوم السبت 13-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 13 - 12- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة فلامينجو ضد بيراميدز فى كأس القارات للأندية
مواعيد مباريات كأس القارات للأندية انتركونتيننتال والقنوات الناقلة
فلامينجو X بيراميدز – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- تشيلسي X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- ليفربول X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- بيرنلي X فولهام – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- آرسنال X وولفرهامبتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- أتلتيكو مدريد X فالنسيا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
- مايوركا X إلتشي – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5
- برشلونة X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- خيتافي X إسبانيول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- تورينو X كريمونيزي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
- بارما X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
- أتالانتا X كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
- رين X بريست – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8
- ميتز X باريس سان جيرمان – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- باريس X تولوز – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني
- بوروسيا مونشنجلادباخ X فولفسبورج – الساعة 4:30 مساء
- آينتراخت فرانكفورت X أوجسبورج – الساعة 4:30 مساء
- هوفينهايم X هامبورج – الساعة 4:30 مساء
- سانت باولي X هايدينهايم – الساعة 4:30 مساء
- باير ليفركوزن X كولن – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة
- الوحدة X الجزيرة – الساعة 2:50 ظهرا على قناة Abu Dhabi Sports 2
- العين X النصر – الساعة 5:30 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 2