يستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام برايتون مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة يسعى خلالها "الريدز" إلى العودة للانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة محلياً، رغم الفوز الأوروبي الأخير على إنتر ميلان.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: ماك أليستر، فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

في المقابل، يدخل برايتون اللقاء بطموحات كبيرة، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة ويأمل في خطف فوز ثمين يقربه من مراكز المقدمة، ما يجعل المواجهة أكثر تعقيدًا على أصحاب الأرض.

وتقام المباراة مساء السبت في تمام الخامسة بتوقيت مصر على ملعب أنفيلد التاريخي.