توك شو

تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5مخاطر كارثية لمشروبات الدايت الغازية

هاجر ابراهيم

حذر الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية، من المخاطر الصحية المحتملة للمشروبات الغازية، وخاصة نوع الدايت، مؤكدًا أنها ليست خيارًا صحيًا بديلًا عن المشروبات الغازية العادية، لما لها من تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي والقولون وزيادة احتباس السوائل في الجسم.

وأضاف بهاء ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وسارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروبات الغازية الدايت تحتوي على نسبة من الصوديوم والمحليات الصناعية التي قد تؤثر على مقاومة الإنسولين، وتسبب مشاكل في الجهاز العصبي، خاصة لدى السيدات الحوامل، كما أن الإفراط فيها قد يؤدي إلى مشاكل في البطن وزيادة حجم الانتفاخ، فضلًا عن تأثيرها على شكل الجسم وعدم انتظام الأيض.

وأوضح بهاء ناجي، أن المحليات الصناعية مثل الأسبارتام قد تساعد في خفض الدهون مؤقتًا لكنها لا تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل فعال، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي للحوامل وأجنتهن، مؤكداً ضرورة الانتباه لاستخدامها بشكل معتدل.

كما نصح بهاء ناجي بالاعتماد على السكريات الطبيعية من الفواكه والفركتوز بدلًا من السكريات المضافة، وشرب العصائر الطبيعية دون إضافات للاستفادة من الألياف والفيتامينات، مشددًا على ضرورة تناولها مرة واحدة يوميًا فقط.

وأشار إلى أن المشروبات الغازية العادية تحتوي على حموضة الفوسفوريك التي تؤثر على صحة العظام، مضيفًا أن استخدام بدائل السكر الطبيعية  يمكن أن يكون بديلاً آمنًا عند الاستهلاك المعتدل، مع ضرورة الحرص على الثقافة الغذائية ومعرفة كمية السكر المناسبة للجسم يوميًا. 

الدايت المشروبات الغازية السوائل

