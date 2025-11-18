إدارة السلام التعليمية: منع بيع أو تداول الشيبسي والإندومي والمشروبات الغازية بالمدارس

أصدر محمد فتحى مدير عام إدارة السلام التعليمية ، قرارا عاجلا ينص على منع بيع أو تداول الأصناف التالية داخل المدارس حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب: الشيبسي ، و الإندومي ، والمشروبات الغازية ، و المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وتم إعلان هذا القرار في بيان رسمي صادر عن الإدارة .

توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفِّزة للطلاب

وكان قد تفقد مدير عام إدارة السلام التعليمية انتظام وانضباط العملية التعليمية في مدرسة النهضة الابتدائية ، ومدرسة النهضة الإعدادية بنات ، واطمأن على نسب حضور الطلاب ، كما اطلع على الدفاتر الإدارية بالمدارس ، وأكد على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفِّزة للطلاب.

مراعاة الدقة برصد درجات التقييمات

كما أكد محمد فتحى مدير عام إدارة السلام التعليمية على مراعاة الدقة برصد درجات التقييمات ومقارنتها بدفاتر "خمس سلوك" للتأكد من دقتها في توثيق المستويات التعليمية والسلوكية للطلاب.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي

وأكد مدير عام إدارة السلام التعليمية على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي حفاظًا على استقرار وانضباط المجتمع المدرسي ، كما تابع الحجرات الإدارية بالمدرسة والاطمئنان على سير العمل بها.

وفي إطار تفعيل مبادرة "بقِيمِنا تحلو أيامُنا"، وجّه مدير عام إدارة السلام التعليمية بتكثيف الأنشطة التوعوية لترسيخ قيمة التسامح لهذا الأسبوع، بما يعزز نشر القيم الإيجابية وروح التعاون والانتماء بين الطلاب.

كما تابع محمد فتحى مدير عام إدارة السلام التعليمية أعمال النظافة العامة والتشجير والتجميل مؤكدًا أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمدرسة لما له من دور في توفير مناخ تعليمي متميز.

تفعيل خطة الإشراف ومتابعة دخول وخروج الطلاب

وشملت المتابعة كذلك الإشراف اليومي بالمدرسة، حيث شدّد مدير عام إدارة السلام التعليمية على تفعيل خطة الإشراف ومتابعة دخول وخروج الطلاب، وضمان تواجد المعلمين في نقاط الإشراف المحددة، بما يحقق الانضباط التام وسلامة جميع الطلاب داخل المدرسة.