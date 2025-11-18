قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشيد بتصويت أممي "تاريخي" يؤيد تشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة
حماس: قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على غزة والفصائل ترفضه
الجارديان: "مجلس السلام" بقيادة ترامب لإدارة غزة يثير الجدل دوليًا
قنبلة أشعلت حفارة.. جيش الاحتلال يستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان
أبو العينين يشارك في فعاليات اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي
أحمد حسن يكشف سبب رفض عبدالله السعيد الانضمام لمنتخب مصر الثاني
أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025
إدارة السلام التعليمية: منع بيع أو تداول الشيبسي والإندومي والمشروبات الغازية بالمدارس
وفاة أول 3 حالات بفيروس "ماربورج" بالقرب من السودان
تفاصيل أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جامعة القاهرة تكرم المشاركين في برنامج تنمية المهارات القيادية لطلاب "من أجل مصر"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إدارة السلام التعليمية: منع بيع أو تداول الشيبسي والإندومي والمشروبات الغازية بالمدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أصدر محمد فتحى مدير عام إدارة السلام التعليمية ، قرارا عاجلا ينص على منع بيع أو تداول الأصناف التالية داخل المدارس حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب: الشيبسي ، و الإندومي ، والمشروبات الغازية ، و المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وتم إعلان هذا القرار في بيان رسمي صادر عن الإدارة .

توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفِّزة للطلاب

وكان قد تفقد مدير عام إدارة السلام التعليمية انتظام وانضباط العملية التعليمية في مدرسة النهضة الابتدائية ، ومدرسة النهضة الإعدادية بنات  ، واطمأن على نسب حضور الطلاب ، كما اطلع على الدفاتر الإدارية بالمدارس ، وأكد على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفِّزة للطلاب.

 مراعاة الدقة برصد درجات التقييمات

كما أكد محمد فتحى مدير عام إدارة السلام التعليمية على مراعاة الدقة برصد درجات التقييمات ومقارنتها بدفاتر "خمس سلوك" للتأكد من دقتها في توثيق المستويات التعليمية والسلوكية للطلاب.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي 

وأكد مدير عام إدارة السلام التعليمية على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي حفاظًا على استقرار وانضباط المجتمع المدرسي ،  كما تابع الحجرات الإدارية بالمدرسة والاطمئنان على سير العمل بها.

وفي إطار تفعيل مبادرة "بقِيمِنا تحلو أيامُنا"، وجّه مدير عام إدارة السلام التعليمية بتكثيف الأنشطة التوعوية لترسيخ قيمة التسامح لهذا الأسبوع، بما يعزز نشر القيم الإيجابية وروح التعاون والانتماء بين الطلاب.

 كما تابع محمد فتحى مدير عام إدارة السلام التعليمية أعمال النظافة العامة والتشجير والتجميل مؤكدًا أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمدرسة لما له من دور في توفير مناخ تعليمي متميز.

تفعيل خطة الإشراف ومتابعة دخول وخروج الطلاب

وشملت المتابعة كذلك الإشراف اليومي بالمدرسة، حيث شدّد مدير عام إدارة السلام التعليمية على تفعيل خطة الإشراف ومتابعة دخول وخروج الطلاب، وضمان تواجد المعلمين في نقاط الإشراف المحددة، بما يحقق الانضباط التام وسلامة جميع الطلاب داخل المدرسة.

إدارة السلام التعليمية إدارة السلام السلام المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أرشيفية

انتهك عرض مريضة.. إحالة مسئول تمريض بمستشفى عين شمس إلى الجنايات

منتخب مصر الوطني

رفض مرموش واعتراض الشناوي وغلطة هاني.. 3 مشاهد بلقاء مصر وكاب فيردي

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

فرد الشرطة

الداخلية تكشف تفاصيل وجود شخص يحمل سلاحا ناريا داخل دار الأوبرا

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

ترشيحاتنا

جثة

مصرع شخص في مشاجرة بين أبناء عمومة بأسيوط

حبس

حبس عامل لاتهامه بالتعدي على صاحب محل في الغربية

أرشيفية

آثار مزينة| تفاصيل إحالة 7 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة النصب والإحتيال

بالصور

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في جلسة تصوير تهز السوشيال ميديا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

جمارك سفاجا.. مزاد سيارات جديد لماركات عالمية "ملاكي" ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

نسخة للتحدي والمغامرة.. شيفروليه كامارو تعود كوحش جديد للسباقات ‏

كامارو ZL1
كامارو ZL1
كامارو ZL1

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد