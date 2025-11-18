قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تدهور علاقات وتشنج دبلوماسي.. اليابان تحذر رعاياها في الصين.. ماذا يحدث؟

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي
محمد على

أصدرت اليابان تحذيرا لمواطنيها المقيمين في الصين أو الزائرين لها لزيادة اليقظة وتجنب الأماكن المزدحمة، مع تصاعد التوترات بين البلدين بشكل حاد في نزاع ناجم عن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.

التحذير الأمني

يأتي هذا التحذير الأمني، الصادر عن سفارة اليابان في الصين، في خضم ما وصفه المسؤولون بأنه أحد أخطر التوترات الدبلوماسية منذ سنوات .

ويحثّ التحذير المواطنين اليابانيين على توخي الحذر الشديد في محيطهم، وتجنب السفر بمفردهم، وخاصةً مع الأطفال، والابتعاد عن الأفراد أو الجماعات التي تبدو "مثيرة للريبة ولو قليلاً".

تدهور العلاقات


تأتي هذه الخطوة لتنبيه المواطنين في أعقاب تدهور العلاقات بعد أن أبلغت رئيسة الوزراء تاكايتشي المشرعين اليابانيين أن أي هجوم صيني على تايوان - والذي قالت إنه قد يهدد بقاء اليابان - قد يُؤدي إلى رد عسكري.

أثارت تصريحاتها رد فعل غاضبًا من بكين، شمل تعليقات لاذعة في وسائل الإعلام الرسمية الصينية ومنشورات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي من دبلوماسيين صينيين.


في محاولة لتهدئة الوضع، أوفدت اليابان مسؤولاً رفيع المستوى من وزارة الخارجية إلى بكين اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث بنظرائه الصينيين لتهدئة التوتر الدبلوماسي.

الاحتكاك الدبلوماسي يعرقل علاقات أخرى

ومع اتساع الخلاف الدبلوماسي، أصبح من الصعب تجاهل ردود الفعل السلبية.

أفادت التقارير أن الصين نصحت مواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان، وهو ما قد يشكل ضربة موجعة لاقتصاد طوكيو، نظرًا لأن الزوار الصينيين يمثلون ما يقرب من ربع إجمالي السياح في اليابان.

وبالفعل، تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة في اليابان.
 

اليابان رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تايوان نزاع الصين التوترات البلدين بشكل حاد سفارة اليابان

