سامو زين يكشف تفاصيل وفاة والده بسبب تشخيص خاطئ

حل الفنان سامو زين، ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة mbc مصر الفضائية، في حلقة جاءت بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2026.

وخلال الحلقة، تحدث سامو زين، عن رحيل والده بسبب تشخيص خاطئ، قائلًا: «جابوا تحاليل لوالدي إنه مصاب بالمرض الوحش، وأنا كنت بقالي سنين ما نزلتش سوريا فحصل اللي حصل معاي.. بعد التحقيقات كنا عايزين نعرف إيه أسباب الوفاة يعني، فلاقينا الدواء اللي كان بياخدوا كان مخلوط فيه حاجات».

وتابع سامو زين: «اكتشفنا إن الموضوع ده وراه جيران إحنا كنا معيشينه عندهم، وبعدين اختفوا».

أغاني سامو زين

في أكتوبر الماضي، طرح النجم سامو زين فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "I love you moot" وهى الآن على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات قصى باسل، وألحان وتوزيع موسيقى معتز أمين، ومن إخراج ساموزين، ومن توزيع شركة Digital Sound.

وتأتي أغنية "I love you moot" بعد النجاح الكبير الذي حققه الميني ألبوم الذى طرحه سامو بعنوان "باب وخبط"، وضم 4 أغنيات متنوعة، كانت الأولى بعنوان"باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما، والثانية بعنوان "مايتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي محمود صبري، والثالثة بعنوان "انهيار" كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقي محمود صبري، والرابعة بعنوان "سما صافية"، من كلمات أسامة محرز، وألحان ساموزین وعلي الخواجه، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.