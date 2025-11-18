تركيا تكشف النتائج الفنية الأولى لحادث سقوط طائرتها العسكرية في جورجيا

كشفت تركيا عن النتائج الفنية الأولى بشأن حادث سقوط الطائرة العسكرية C130 التابعة للقوات الجوية التركية في جورجيا، والذي راح ضحيته 20 جنديا.

وبحسب النتائج الأولية، فإن الطائرة تعرضت لسلسلة أعطال متتالية في المحرك مما جعلها تفقد السيطرة والارتطام بالأرض وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء.

يُشار إلى أن الطائرة انطلقت من مدينة كونجه في أذربيجان للتوجه إلى القاعدة الجوية الخامسة في مرزيفون التركية.

كما لم يتم رصد أية مشكلات فنية خلال مراحل الصعود.

وكانت المحركات بأكملها تعمل بكامل طاقتها بشكل طبيعي أثناء عملية الصعود.

وخلال فترة قصيرة، ارتفعت الطائرة إلى 22 ألف قدم بالمجال الجوي لجورجيا ثم استقرت في مسارها إلى تركيا وانتقلت للتحليق المستقيم، لكن في مرحلة ما تم فقدان السيطرة كليا.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 جنديا تركيا على متن الطائرة التي كانت تقل مستلزمات عسكرية مختلفة وأنظمة طائرات مسيرة من أجل فعاليات الذكرى السنوية لاستعادة أذربيجان لإقليم قرة باغ.