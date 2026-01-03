قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية قيود قيصر | إلغاء غير مشروط يفتح آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا
رام 1500 TRX تعود من جديد.. وحش الـ بيك أب يواصل التألق
رسالة إيرانية قوية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسأن تصريحات ترامب
15 طلقة .. عدوان إسرائيلي جديد على اليونيفيل في لبنان
شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا
أخبار أسوان | افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو.. ومزايا متنوعة للتأمين الصحى الشامل
اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام
ماذا نقول في بداية الدعاء المستجاب؟.. 7 آداب من هدي النبي
بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد قطارات أسوان النوم والعادية والمكيفة اليوم السبت 3 -1-2026

مواعيد قطارات أسوان
مواعيد قطارات أسوان
محمد عبد الفتاح

ينشر صدى البلد مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة  اليوم السبت 3-1-2026 ، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35 .

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40 .

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15 .

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 .

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (اسبانى مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

ترشيحاتنا

محافظة الوادي الجديد

بتكلفة 52 مليون جنيه.. أوقاف الوادي الجديد تنتهي من صيانة 11 مسجدا

المقارئ القرآنية

مقارئ الجمهور .. مساجد كفر الشيخ تستضيف روادها لترسيخ التلاوة الصحيحة

من المسجد إلى الطريق.. غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

من المسجد إلى الطريق.. الأوقاف: غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

بالصور

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. ثق بجوهرك الداخلي

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 

برج الثور حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. لا تدع اليأس يسيطر على تفكيرك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد