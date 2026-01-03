جوتيريش يدعو الاحتلال للتراجع عن تعليق عمل منظمات دولية في فلسطين



دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دولة الاحتلال للتراجع عن قرارها بتعليق عمل منظمات دولية في الأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق ؛ علقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية ودولية تعمل في قطاع غزة، بحجة "عدم الالتزام بالقواعد والقوانين الجديدة"، وفق ما أفادت وكالة أ.ب.

ومن بين المنظمات التي شملها القرار منظمة "أطباء بلا حدود"، بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الوكالة.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل بررت القرار بعدم استيفاء هذه المنظمات لمعاييرها الجديدة الخاصة بالتحقق من الجهات الإنسانية الدولية العاملة في القطاع.

ويأتي هذا القرار في سياق التضييق المستمر على عمل المنظمات الإغاثية في غزة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية الناجمة عن الحرب، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.